Deseterica, trije pa med 30 – glede na skoke slovenski cilji realno povprečni

Po kvalifikacijah skakalcev je bil Goran Janus bolj zadovoljen, kot je bil po sredinih serijah za trening, a tudi v četrtek njegovi varovanci niso bili konkurenčni za vrh.

Glede na videno do zdaj bodo medaljo, ki so si jo pred sezono v slovenskem taboru zadali za cilj, naskakovali na večji napravi, na kateri bosta posamična in ekipna tekma. V kvalifikacijah za tekmo na srednji skakalnici, ki bo v soboto ob 13.30, ni blestel noben slovenski orel. Najvišje je bil na koncu Peter Prevc, ki brani srebro iz Sočija, na 14. mestu. Skočil je 99 m. Pol metra daljši je bil Jernej Damjan, ki je bil 16. Olimpijska debitanta Tilen Bartol in Timi Zajc sta zasedla 22. oziroma 29. mesto. Težave so imeli že v sredo na treningih.

"Poskusni skok je bil podoben tistim s prvega treninga, kvalifikacijski pa je bil stabilen. Ni me veliko vrtelo, kar je za zdaj že kar dovolj, je pa jasno še veliko rezerv. Po prvem treningu sem bil res kar slabe volje, saj mi na skakalnici ni šlo. Me je pa drugi trening malce pomiril, da ni tako težko in da se da. Samo treba je paziti na ta grd radius, da te preveč ne stisne v položaju, kar je tu smrtonosno," je povedal dobitnik dveh olimpijskih kolajn.

Tekme so v Pjongčangu ob za skakalce nenavadnih urah. Sobotna bo po lokalnem času tako ob 21.30, zato je potrebna tudi posebna priprava. "V sredo sem šel bolj pozno spat, zdaj bom šel pa še pozneje, zato da dopoldne čim dlje spiš in se tako nekako ujame. Skušali se bomo ujeti z biatlonci in tekmovati, kdo bo dlje spal," je dodal Prevc, ki je bil povsem razglašen na prvem sredinem treningu, nato je šlo vendarle bolje in upa, da bo v soboto dodal še kakšen meter.

Petek imajo skakalci prost, Slovenci pa ga bodo izkoristili za trening v fitnesu. Janus je v sredo dopoldne že namenil prosto Prevcu, Damjanu in Bartolu, ki jih je uvrstil v ekipo. Za prosto mesto sta se nato pomerila še Zajc in Anže Semenič, mlajši med njima pa je dobil prednost. "Timi je dopoldne opravil dva dobra skoka, 104 in 106 m. Njegov kvalifikacijski skok ni bil podoben tistima. Sicer nismo naredili veliko dobrih skokov. Peter enega, Tilen in Jernej pa še ne."

"Bolje smo skakali, kot je kazalo do zdaj. Tehnične pomanjkljivosti so. Razlike bodo na tekmi zelo majhne in preprosto bo treba dobro skakati. Vendarle ostajamo optimisti. Kvalifikacije so eno, tekma pa znova drugo. Dodati bo treba nekaj metrov. Na tej napravi pridejo do izraza tisti, ki so močni v nogah. Če se preveč napada, kar delamo mi, težko dobiš metre. Te stvari se da hitro odpraviti, a je na majhni to težje," je pristavil Janus. Tokrat so bile vetrovne razmere stabilne, bo pa že, kot pravi glavni trener, v soboto drugače, zato bo "treba imeti tudi nekaj sreče", je sklenil Janus.

Kot je selektor slovenskih skakalcev iskreno povedal, je realna slika trenutno takšna, da je sobotni cilj ena uvrstitev med deset, preostali trije pa v finale. Kot je to v navadi, so razlike na srednjih napravah majhne, a favoriti so jasni. Izjemno močna je nemška reprezentanca na čelu z Andreasom Wellingerjem, ki je dobil kvalifikacije. Daleč skače tudi Poljak Dawid Kubacki, tokrat tretji. Njegov rojak, prvi favorit olimpijskih iger in trenutno najboljši skakalec te zime Kamil Stoch pa je s skoki v Pjongčangu dokazal, da lahko ponovi dosežek Simona Ammanna, ki je bil na dvojih igrah po dvakrat zlat. Poljski šampion, ki je kvalifikacije končal na drugem mestu, brani zmagi iz Sočija.

