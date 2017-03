Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rok marguč je bil spet najboljši Slovenec, a tokrat njegova predstava ni zadostovala za finalni del. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Marguč 16. v paralelnem slalomu; popolno slavje Avstrijcev Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Deskarji v paralelnem veleslalomu obtičali v kvalifikacijah

Prenos izločilnih bojev na TV SLO 2 in MMC-ju

16. marec 2017 ob 12:30,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 12:58

Sierra Nevada - MMC RTV SLO

Niti enemu slovenskemu predstavniku se ni uspelo prebiti v izločilne boje tekme deskarjev v paralelnem veleslalomu na svetovnem prvenstvu v Sierri Nevadi.

Še najboljši je bil sredin finalist v paralelnem slalomu Rok Marguč, ki je zasedel 21. mesto. Jure Hafner je bil 28., Tim Mastnak 39., Črt Ikovic pa je bil diskvalificiran.

Pri dekletih je bila Gloria Kotnik 28., Iva Polanec pa 31.

"Čeprav čudežev nisem pričakoval, sem vseeno mislil, da bomo na prvenstvu boljši. To je prvo prvenstvo po dolgem času, da nismo prišli do dobre uvrstitve. Nikakor ne moremo biti zadovoljni, a se moramo obrniti v prihodnost. Jaz podpisujem enoletne pogodbe, če me bodo zamenjali, me pač bodo, če mislijo, da sem jaz težava. A moramo se usesti skupaj in narediti plan za. Treba bo več vlagati, menim, da je bil letos eden od problemov, da smo preveč trenirali na Rogli. Treba bo iti tudi kam drugam, poskusiti različne terene, različne tipe snega," je bil razočaran glavni trener Izidor Šušteršič.

V finalni del, ki se je začel ob 13. uri, se je prebilo najboljših 16 deskarjev in deskark. Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju.

