Deskarke proti MOK-u in FIS-u: "Vesele smo, da se ni nihče resno poškodoval"

FIS se brani: Vse je bilo v mejah sprejemljivega

12. februar 2018 ob 19:37

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Skoraj vse tekmovalke, vključno z zmagovalko, Američanko Jamie Anderson , so imele težave v Phoenix Parku, kjer so močni vetrovi sprva poskrbeli za odpoved kvalifikacij, pozneje pa za prestavitev finala za več kot uro.



To je bila še ena izmed tekem, na katero je vplival veter, ne nazadnje so morali organizatorji prestaviti moški smuk na četrtek, tako kot tudi - zaradi istih razlogov - ženski veleslalom.

FIS: Vse v mejah sprejemljivega

V današnjem finalu snežnega parka deskark se sicer nobena od tekmovalk ni resneje poškodovala, a sta bila tako Mednarodni olimpijski komite (MOK) kot Mednarodna smučarska zveza (FIS) vprašana, zakaj niso preložili ali odpovedali finala. Pri FIS-u so priznali, da je šlo za zelo težke razmere, a so se odločili podpreti izpeljavo finalne vožnje in dejali, da je varnost športnikov na prvem mestu. Zatrdili so, da je bilo vse v mejah sprejemljivega.

Vreme prenevarno

Finka Enni Rukajärvi se je z razmerami spopadla bolje od večine in osvojila bronasto medaljo za branilko naslova Andersonovo ter Kanadčanko Laurie Blouin, a dejala, da je njen uspeh ostal v senci prav zaradi razmer. "Zelo sem vesela, da se nihče ni resno poškodoval," je dejala Rukajärvijeva in na vprašanje, ali je bila odločitev, da se finale izpelje, pravilna, odgovorila: "Ne. Na treningih je bilo bolje. Zatem pa se je vse skupaj toliko poslabšalo, da bi morali finale odpovedati ali ga prestaviti." Poudarila je, da je bilo vreme zelo slabo in prenevarno, zaradi tega si je pri padcu tudi lažje poškodovala obraz.

V nedeljo je morala 17-letna Avstralka Tess Coady zapustiti igre po poškodbi kolena na treningu. Coadyjeva je za to obtožila prav vremenske razmere. Njena tekmica iz Avstrije Anna Gasser, ki je končala na 15. mestu in tekmo označila za loterijo, jo je podprla: "Preveč tekmovalk se je že poškodovalo zaradi vetra." Podobno so razmišljale tudi nekatere druge tekmovalke v tej disciplini.