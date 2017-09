Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Diego Costa je blestel v dresu Atletica med letoma 2010 in 2014. Foto: EPA Dodaj v

Diego Costa od januarja naprej za Atletico

S Chelseajem osvojil dva naslova angleškega prvaka

21. september 2017 ob 18:04

Madrid - MMC RTV SLO

Chelsea in madridski Atletico sta sporočila, da sta dosegla dogovor o prestopu napadalca Diega Coste nazaj v Madrid.

28-letni Costa ni v načrtih trenerja Chelseaja Antonia Conteja. Španska športna dnevnika Marca in Mundo Deportivo sta poročala, da sta se kluba dogovorila o pogodbi do leta 2021. Pogodba naj bi bila vredna 60 milijonov evrov, kar poroča španski As, po informacijah Marce pa bo Atletico plačal 55 milijonov evrov ter še deset milijonov za dodatke.

"Dogovor je odvisen od formalizacije pogodbe med našim klubom in španskim reprezentantom. Angleški klub je odobril odhod Coste v Madrid v naslednjih dneh, da tam opravi zdravniške teste in se pogovori o pogodbi z našim klubom," so zapisali pri Atleticu, pri katerem igra slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak.

Atletico ima prepoved registracije novih igralcev do januarja 2018. Za colchonerose naj bi Costa zaigral v spomladanskem delu sezone. Med letoma 2010 in 2014 je na 94 tekmah v prvenstvu dosegel 43 golov in se tudi veselil naslova španskega prvaka. Na Stamford Bridgeu je pustil velik pečat, veselil se je dveh naslovov angleškega prvaka (2015 in 2017), v lanski sezoni je prispeval 20 zadetkov in bil zelo zaslužen za naslov modrih.

