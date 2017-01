Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 7 glasov Ocenite to novico! David Luiz je v 25. minuti Chelsea popeljal v vodstvo s prostega strela. Foto: Reuters Sorodne novice Liverpool želi proti Chelseaju popraviti vtis iz zadnjih tednov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Diego Costa zapravil 11-m, Chelsea kljub temu povečal prednost

Arsenal doma klonil proti Watfordu

31. januar 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 31. januar 2017 ob 23:28

Liverpool - MMC RTV SLO

Na derbiju 23. kroga Premier lige med Liverpoolom in Chelseajem gledalci niso videli zmagovalca, na Anfieldu je bil izid 1:1.

Goste je v 25. minuti v vodstvo popeljal David Luiz s prostega strela z več kot 20 metrov (dosegel je prvi zadetek po avgustovski vrnitvi v Chelsea), po zamujeni priložnosti Roberta Firmina na začetku drugega polčasa pa je v 58. minuti iz bližine izenačil Georginio Wijnaldum z glavo po akciji Jordana Hendersona in Jamesa Milnerja.

V 76. minuti je imel Diego Costa priložnost za drugi gol Chelseaja, ko je sodnik po prekršku Joela Matipa nad njim pokazal na 11-metrovko, toda Simon Mignolet je bil uspešnejši in je njegov nizek strel z bele točke ubranil. Liverpoolov vratar se ni izkazal v prvem polčasu, ko ga je Luiz presenetil, ko je še postavljal živi zid.

Čeprav niso slavili, so modri povečali prednost na lestvici in so bili po tekmi lahko zadovoljni. Trener Antonio Conte je to dal jasno vedeti, ko je odšel pozdravit gostujoče navijače. Pred Arsenalom, ki je doma presenetljivo klonil pred Watfordom z 1:2, imajo zdaj devet točk naskoka. Toliko zaostaja tudi Tottenham, ki v gosteh ni uspel streti zadnjeuvrščenega Sunderlanda (0:0). Zaostanek Liverpoola ostaja 10 točk.

Redsi so nazadnje trikrat zapored izgubili doma - v prvenstvu proti Swanseaju, v ligaškem pokalu proti Southamptonu in v soboto še v FA-pokalu proti Wolverhamptonu. S tokratnim remijem so se izognili, da bi bili prvič v zadnjih 94 letih na svojem stadionu poraženi štirikrat zapovrstjo.



23. krog:

BOURNEMOUTH - CRYSTAL PALACE 0:2 (0:0)

Dann 46., Benteke 92.

ARSENAL - WATFORD 1:2 (0:2)

Iwobi 58.; Kaboul 10., Deeney 13.

BURNLEY - LEICESTER 1:0 (0:0)

Vokes 87.

MIDDLESBROUGH - WEST BROMWICH 1:1 (1:1)

Negredo 17./11-m; Morrison 6.

SUNDERLAND - TOTTENHAM 0:0

SWANSEA - SOUTHAMPTON 2:1 (1:0)

Mawson 38., Sigurdsson 70.; Long 57.



LIVERPOOL - CHELSEA 1:1 (0:1)

Wijnaldum 58.; David Luiz 25.

Mignolet (Liverpool) je v 76. minuti ubranil 11-metrovko Diegu Costi.

Liverpool: Mignolet, Clyne, Matip, Lovren, Milner, Wijnaldum, Henderson, Can, Lallana (90./Origi), Firmino, Coutinho (75./Mane).

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Kante, Matić, Alonso, Willian (83./Fabregas), Diego Costa (94./Batshuayi), Hazard (72./Pedro).

Sodnik: Mark Clattenburg



Sreda ob 20.45:

WEST HAM - MANCHESTER CITY



Ob 21.00:

MANCHESTER UNITED - HULL CITY

STOKE CITY - EVERTON

Lestvica:

CHELSEA 23 18 2 3 48:16 56 TOTTENHAM 23 13 8 2 45:16 47 ARSENAL 23 14 5 4 51:25 47 LIVERPOOL 23 13 7 3 52:28 46 MANCHESTER CITY 22 13 4 5 43:28 43 MANCHESTER UTD. 22 11 8 3 33:21 41 EVERTON 22 10 6 6 33:23 36 WEST BROMWICH 23 9 6 8 31:29 33 BURNLEY 23 9 2 12 25:33 29 STOKE CITY 22 7 7 8 28:34 28 WEST HAM 22 8 4 10 29:36 28 SOUTHAMPTON 23 7 6 10 23:28 27 WATFORD 23 7 6 10 27:39 27 BOURNEMOUTH 23 7 5 11 32:41 26 MIDDLESBROUGH 23 4 9 10 19:26 21 LEICESTER 23 5 6 12 24:38 21 SWANSEA 23 6 3 14 28:52 21 CRYSTAL PALACE 23 5 4 14 32:41 19 SUNDERLAND 23 4 4 15 20:42 16 HULL CITY 22 4 4 14 20:47 16

M. R.