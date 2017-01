Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Antonio Conte bo verjetno že v nedeljo znova računal na Diega Costo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Diego Costa znova na treningu Chelseaja

Nova pravila v kitajski superligi

17. januar 2017 ob 18:34

London - MMC RTV SLO

Najboljši strelec Premier lige Diego Costa je danes znova treniral, potem ko ni bil v kadru Chelseaja na sobotnem gostovanju v Leicestru (0:3).

28-letni napadalec, ki je v letošnji sezoni zabil kar 14 golov, prejšnji teden ni treniral. Angleški mediji so poročali, da je prejel ponudbo iz Kitajske, zaslužil pa naj bi neverjetnih 30 milijonov britanskih funtov na sezono. Roman Abramovič je sporočil, da ima Costa pogodbo do leta 2019 in da ga ne bodo prodali.

Trener Antonio Conte je v soboto pojasnil, da ima Costa bolečine v hrbtu, zato ni bil prisoten na treningih in tudi ni bil v kadru. V ponedeljek je bil še na rehabilitaciji, zato je vadil po prilagojenem programu, danes pa se je stanje izboljšalo in v nedeljo naj bi bil v kadru za tekmo proti Hullu na Stamford Bridgeu.

V kitajski superligi bodo v naslednji sezoni veljala nova pravila, vsaka ekipa bo lahko imela v začetni enajsterici le tri tuje nogometaše. V kadru morata biti dva kitajska igralca do 23 let, eden mora tudi začeti tekmo. Lastnik Tianjina Juhui Šu bo tako moral spremeniti načrte. Poleg Coste so bili na njegovi listi želja tudi Karim Benzema, Radamel Falcao in Edinson Cavani. Dosegel je že dogovor z napadalcem Benfice Raulom Jimenezom.

Menedžer Tianjina je Fabio Cannavaro, ki je z Italijo postal svetovni prvak leta 2006 v Nemčiji.

Swansea pripeljal še dva nogometaša

Zadnjeuvrščeno moštvo angleške lige Swansea se je za nadaljevanje sezone okrepilo z dvema nogometašema. Nova člana valižanskega kluba sta vezist Tom Carroll, ki je nazadnje igral za Tottenham, in švedski branilec Martin Olsson, zdaj že nekdanji član drugoligaša Norwicha.

Carroll, tudi član angleške reprezentance do 21 let, je kot posojen nogometaš igral za Swansea že pred dvema letoma, zdaj pa je z njim podpisal triinpolletno pogodbo. Zanj je Swansea po poročanju angleških medijev odštel 5,8 milijona evrov. Olsson je Valižane stal 4,6 milijona evrov.

Novi trener Swanseaja Paul Clement je že pred 14 dnevi ekipo okrepil tudi z nizozemskim krilnim nogometašem Lucianom Narsignhom, ki je pred igral za PSV Eindhoven.

A. G.