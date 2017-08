Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Odnos med Diegom Costo in Antoniom Contejem se je zrahljal januarja, ko so se sprožile govorice, da Brazilca snubijo kitajski klubi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Diego Costa

O položaju v Chelseaju

14. avgust 2017 ob 12:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Januarja sem bil na pragu podaljšanja pogodbe, a naenkrat se je vse ustavilo. Sumim, da je bil za to kriv Antonio Conte.

Kot trenerja ga cenim. Delal je dobro, a kot osebo ga ne cenim. Ni trener, ki bi bil blizu igralcem. Je zelo oddaljen, nima prave karizme. Junija mi je poslal SMS, da letos ne računa name. Sporočila nisem izbrisal. Če ljudje mislijo, da lažem, jim lahko pokažem sporočilo. To je bilo jasno, da ne računa name in mi želi vse dobro. Trener me ne želi.

Diego Costa, ki je Chelseaju pomagal do dveh naslovov državnega prvaka, se je znašel v sporu s trenerjem Antonijem Contejem. Angleški prvaki so sporočili, da na Brazilca več ne računajo, zato se je ta vrnil v domovino. Zdaj zahtevajo, da trenira z rezervno ekipo. Costa je v pogovoru za Daily Mail še potrdil, da se želi vrniti v Atletico Madrid, za katerega je igral v obdobju 2010-2014.

S. J.