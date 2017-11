Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Diego Simeone

1. november 2017 ob 07:10

Madrid - MMC RTV SLO

Če bi zdaj iskal pojasnila za remi, bi le iskal izgovore. Po zaostanku v prvem polčasu smo postali zelo nervozni. Zdaj nam preostane le, da v naslednjem krogu doma premagamo Romo.

Po tekmi 5. kroga bomo vedeli, če imamo še kakšno možnost za napredovanje v osmino finala Lige prvakov. Če ne bomo zmagali, ne bomo imeli več nobenih možnosti. V preteklih letih smo take tekme dobili, a v letošnji sezoni imamo velike težave z doseganjem zadetkov.

Trener madridskega Atletica Diego Simeone je bil zelo razočaran po remiju s Qarabagom v 4. krogu Lige prvakov na stadionu Wanda Metropolitano (1:1). Colchonerosi so še brez zmage v skupini C in usode nimajo več v svojih nogah. Vodi Chelsea z osmimi točkami, Roma jih ima sedem, Atletico pa le tri.

