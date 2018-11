Dodaj v

Dimitris Janakopulos

10. november 2018 ob 12:10

Atene - MMC RTV SLO

Vemo vse. Vem, da je Olympiacos ponudil 20.000 evrov Italijanu in 20.000 evrov Poljaku. Le Španec je pošten. Vse bom predal Bertomeuju in Stokesu, vse.

Lastnik Panathinaikosa Dimitris Janakopulos se je znova pritoževal nad sojenjem. Tokrat je med polčasom evroligaškega derbija med velikima tekmecema Panathinaikosom in Olympiacosom, ki so ga zeleni sicer dobili s 93:80, ko je Pao zaostajal, obtožil sodnika, Italijana Carmela Paternica in Poljaka Jakuba Zamojskega, da sta od pirejskega kluba dobila podkupnini. Napovedal je, da bo vse predal prvemu možu Evrolige Jordiju Bertomeuju in vodji sodnikov Richardu Stokesu. Nov Janakopulosov izpad je opisan tudi v zapisniku srečanja. Vir: Eurohoops

T. J.