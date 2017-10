Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Grigor Dimitrov je drugič v karieri premagal Juana Martina del Potra. Foto: EPA Juan Martin del Potro je po vodstvu s 5:2 v drugem nizu padel v krizo, iz katere se mu ni uspelo rešiti. Foto: EPA Romunka Simona Halep je v Pekingu v osmem poskusu premagala Marijo Šarapovo. Foto: EPA Dodaj v

Dimitrov drugič zapored premagal del Potra

Za polfinale v Pekingu z Bautisto Agutom

4. oktober 2017 ob 18:05

Peking - MMC RTV SLO

Bolgarski teniški as Grigor Dimitrov je v osmini finala turnirja v Pekingu s 7:6 in 7:5 premagal Argentinca Juana Martina del Potra.

Še do avgusta letos Dimitrov nikoli ni premagal del Potra, predtem je izgubil vseh pet obračunov, nato pa se je krivulja vendarle obrnila navzgor. Najprej je Argentinca premagal v Cincinnatiju s 6:3 in 7:5, zdaj je bil boljši še v kitajski prestolnici in se bo v četrtfinalu za mesto med najboljšimi štirimi na turnirju pomeril s Špancem Robertom Bautisto Agutom, ki je bil po predaji boljši od Britanca Aljaža Bedeneta.

Zmagovalca v prvem nizu je odločila podaljšana igra, ki jo je Dimitrov dobil z 8:6, v drugem nizu se je Bolgar nato znašel v izgubljenem položaju in v zaostanku z 2:5. Vseeno se ni predal, nanizal je štiri zaporedne igre, povedel s 6:5, v 12. igri nasprotniku ni dovolil niti točke (7:5).

Z napredovanjem v četrtfinale si je tudi izboljšal možnosti za nastop na zaključnem turnirju - ta bo med 12. in 19. novembrom v Londonu -, za četrtouvrščenim Avstrijcem Dominicom Thiemom na ATP-lestvici zaostaja le še za 530 točk.

Z Bautisto Agutom se je Dimitrov do zdaj srečal štirikrat, oba tenisača si delita po dve zmagi. Zadnji medsebojni obračun datira v leto 2014, ko je bil Dimitrov v osmini finala Odprtega prvenstva Avstralije boljši s 6:3, 3:6, 6:2 in 6:4.

Peking (M)

(4.089.265 am. dolarjev, trda podlaga)

Osmina finala, tabela:

NADAL (ŠPA/1) - HAČANOV (RUS)



ISNER (ZDA/6) - MAYER (ARG)



DIMITROV (BLG/3) - DEL POTRO (ARG)

7:6, 7:5

BAUTISTA AGUT (ŠPA/5) - BEDENE (VB)

6:0, 4:0, b.b.

KYRGIOS (AVS/8) - M. ZVEREV (NEM)

3:6, 6:2, 6:2

DARCIS (BEL) - LAJOVIĆ (SRB)

6:3, 6:4

BERDYCH (ČEŠ/7) - RUBLJOV (RUS)



A. ZVEREV (NEM/2) - FOGNINI (ITA)

Tokio (M)

(1.706.175 am. dolarjev, trda podlaga)

Osmina finala, tabela:

ČILIĆ (HRV/1) - UČIJAMA (JAP)

6:3, 6:4

HARRISON (ZDA) - ANDERSON (JAR/5)

6:3, 1:6, 7:6

RAONIC (KAN/3) - SUGITA (JAP)



MANNARINO (FRA) - VESELY (ČEŠ)

6:3, 6:2

GASQUET (FRA) - LU (TJV)



GOFFIN (BEL/4) - EBDEN (AVS)



SCHWARTZMAN (ARG/4) - TOMIĆ (AVS)

6:3, 6:1

DOLGOPOLOV (UKR) - JOHNSON (ZDA)

Peking (Ž)

(7.027.063 am. dolarjev, trda podlaga)

Osmina finala, tabela:

STRYCOVA (ČEŠ) - GAVRILOVA (AVS)



WOZNIACKI (DAN/5) - KVITOVA (ČEŠ/12)



SVITOLINA (UKR/3) - VESNINA (RUS)



CORNET (FRA) - GARCIA (FRA)



OSTAPENKO (LAT/9) - PENG (KIT)



KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/4) - CIRSTEA (ROM)



KASATKINA (RUS) - RADWANSKA (POL/11)

4:6, 7:5, 6:2

HALEP (ROM/2) - ŠARAPOVA (RUS)

6:2, 6:2

M. L.