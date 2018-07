Dinamo v Beeršebi ubranil visoko prednost iz Zagreba

Zagrebčani čakajo na boljšega iz dvoboja Astana - Midtjylland

31. julij 2018 ob 21:27,

zadnji poseg: 31. julij 2018 ob 22:36

Beršeba - MMC RTV SLO

Nogometaši zagrebškega Dinama so se zanesljivo uvrstili v 3. predkrog Lige prvakov, potem ko so na povratni tekmi v Beeršebi remizirali s Hapoelom (2:2). Dinamo je prejšnji teden doma slavil kar s 5:0.

Izraelski prvak Hapoel, ki ga je lani na poti v Ligo prvakov izločil Maribor, se kljub visokemu zaostanku ni predal.

Avtogol Stojanovića ni bil usoden

V prvem delu je izkoristil slabo igro Dinama in povedel z 2:0. Zadela sta stara znanca s slovenskih zelenic, nekdanji član Drave Nigerijec John Ogu (14.) in nekdanji član Maribora Petar Stojanović, ki je v 34. minuti zatresel mrežo lastnega vratarja Daniela Zagorca.

Budimir in Hajrović zatrla apetite Hapoela

Dinamo je nato vse apetite domačih po morebitnem velikem preobratu zatrl z dvema goloma med 49. in 54. minuto. Zabila sta Mario Budimir in Izet Hajrović.

Dinamo se bo v 3. predkrogu pomeril z zmagovalcem dvoboja med kazahstansko Astano in danskim Midtjyllandom. Kazahstanci so prvo tekmo dobili z 2:1, povratno srečanje bo v sredo.

