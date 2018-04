Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Dino Rađa

1. april 2018 ob 12:46

Split - MMC RTV SLO

Ni besede, ki bi opisala, kaj čutim ob imenovanju v Hišo slavnih. Resno, beseda, ki bi opisala moje občutke in kako velika stvar je to, še ni bila iznajdena.

Res je neverjetno. To je nagrada za vse trdo delo, za vsak dan odrekanja, za vse, kar sem dal čez. Ne morete si misliti, kako sem počaščen. To je tudi nagrada za moje trenerje in soigralce. Vsi so del tega, saj brez njih ne bi bil tu.

Legendarni košarkar Dino Rađa je za Eurohoops.net spregovoril o imenovanju v Hišo slavnih, ki bo z generacijo 2018 sprejela 13 novih imen, med drugim Steva Nasha, Jasona Kidda in Granta Hilla. Rađa bo po Krešimirju Ćosiću in Draženu Petroviću tretji Hrvat v Hiši slavnih, a oba njegova rojaka sta bila sprejeta po smrti. Ob tem je Splitčan dejal, da bo zagotovo kmalu družbo med slovito košarkarsko druščino dobil v Toniju Kukoču.

T. J.