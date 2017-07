Dirka po Franciji: V Pauju v pričakovanju novega šprinta

12. julij 2017 ob 10:17

Pau - MMC RTV SLO

11. etapa Dirke po Franciji se bo končala v Pauju, kjer se bodo najverjetneje za zmago udarili šprinterji. Za favorite za visoka mesta v skupnem seštevku pa bo etapa ogrevanje pred Pireneji.

V torek je Marcel Kittel dokazal, da je najmočnejši šprinter na letošnjem Touru. Nemec je, potem ko je bil diskvalificiran Peter Sagan, ki je petkrat zapored v Pariz prikolesaril z zeleno majico, tudi glavni favorit, da je na koncu najboljši v razvrstitvi po točkah. V Pauju bo naskakoval že peto etapno zmago na letošnji dirki.

Za Parizom in Bordeauxem je Pau tretje mesto, kjer se je karavana Dirke po Franciji ustavila največkrat do zdaj. Etapa se bo začela v Eymetu, prekolesarili pa bodo kar 203,5 km. Kaj drugega kot boja šprinterjev za etapno zmago na Verdunskem trgu v bližini gradu Henrika IV., najverjetneje ni pričakovati. Na povsem ravninski etapi bodo kandidati za najvišja mesta v skupni razvrstitvi lahko varčevali moči za dve pirenejski etapi, ki sledita v četrtek in petek.

Na polovici etape se bo karavana peljala mimo tako imenovane "Kapele kolesarjev" v Labastide-d'Armagnacu. V cerkvi je polno kolesarskih spominkov, kot so dresi in kolesa. Jacques Anquetil, Tom Simpson, Bernard Hinault in Eddy Merckx so med drugimi darovali osebne predmete v to kolesarsko zbirko. Tour se je nazadnje mimo peljal leta 2000, leta 1989 pa se je v Labastide-d'Armagnacu začela etapa, ki se je nato končala v Pauju.

Neposredni prenos lahko od 14.30 spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Skupni vrstni red po 10. etapi: 1. C. FROOME VB 42:27:28 2. F. ARU ITA +0:18 3. R. BARDET FRA 0:51 4. R. URAN KOL 0:55 5. J. FUGLSANG DAN 1:37 6. D. MARTIN IRS 1:44 7. S. YATES VB 2:02 8. N. QUINTANA KOL 2:13 9. M. LANDA ŠPA 3:06 10. G. BENNETT NZL 3:53 11. L. MEINTJES JAR 5:00 12. A. CONTADOR ŠPA 5:15 ... 37. P. ROGLIČ SLO 34:00 45. J. BRAJKOVIČ SLO 39:28 146. G. BOLE SLO 1:24:38 171. B. BOŽIČ SLO 1:36:32 Razvrstitev po točkah (zelena majica): 1. M. KITTEL NEM 275 točk 2. M. MATTHEWS AVS 173 3. A. GREIPEL NEM 150 Gorski cilji (pikčasta majica): 1. W. BARGUIL FRA 60 točk 2. P. ROGLIČ SLO 30 3. A. VUILLERMOZ FRA 27 Mladi kolesarji (bela majica): 1. S. YATES VB 42:29:30 2. L. MEINTJES JAR +2:58 3. P. R. LATOUR FRA 3:28

T. J.