Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Organizatorji so traso 25. Dirke po Sloveniji predstavili že pred dobrim mesecem dni, tokrat je sledil podroben profil vseh etap. Na novinarsko konferenco so povabili Janija Brajkoviča in Tadeja Pogačarja. Za oba bo Dirka po Sloveniji vrhunec sezone. Foto: BoBo "Dirka se stopnjuje do konca. Zadnji dan ne bo počitka," je povedal Bogdan Fink. V prejšnjih letih je bila zadnja etapa namenjena šprinterjem, letos pa bo treba garati na kronometru. Foto: BoBo Sorodne novice Toliko zvezdnikov, da nihče ne bo pogrešal Sagana Dodaj v

Dirka za vse okuse, za konec pa kronometer do Novega mesta

Poljak Rafal Majka bo branil zmago

17. maj 2018 ob 16:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

25. Dirka po Sloveniji se bo stopnjevala do konca, ko bo 17. junija kronometer od Trebnjega do Novega mesta. Kraljevska etapa bo četrta z vzponoma na Jezersko in Pavličevo sedlo ter ciljem v Kamniku.

Prireditelji jubilejne Dirke po Sloveniji so podrobno predstavili traso. Letos bo na sporedu pet etap. Štart bo v Lendavi, prvi dan bo cilj v Murski Soboti. Druga etapa bo potekala med Mariborom in Rogaško Slatino, tretja od Slovenskih Konjic do Celja, četrta, ki bo kraljevska, iz Ljubljane do Kamnika, peta pa prinaša 21,5 kilometra kronometra.

Samo Roglič je sposoben sam priti do cilja 2. etape

Prvi resni preizkus za tiste, ki računajo na končno zmago, bo tretji dan s številnimi manjšimi vzponi v uvodnem delu etape ter zahtevnejšim zaključkom. Vzpon druge kategorije bo iz Laškega na Celjsko kočo, nato sledi zahteven spust, krog po Celju in ciljni vzpon na Celjski grad. Kot je povedal Jani Brajkovič, eden od ambasadorjev dirke, pričakuje končni obračun manjše skupine. "Samo Primož Roglič je sposoben sam priti do cilja," je dejal zmagovalec Dirke po Sloveniji leta 2012.

Kraljevska etapa prek Avstrije do Kamnika

Četrta etapa, ki se bo začela v Ljubljani, bo kraljevska. Na treh vmesnih šprintih v uvodnih 34 kilometrih bodo kolesarji dobili bonifikacijske sekunde. Prvi vzpon bo na Jezersko, sledi spust v Avstrijo, pa vzpon na Pavličevo sedlo, spust v Logarsko dolino, nato pa čez Luče na Volovljek ter spust do Kamnika. Vsi vzponi bodo v zadnjih 75 kilometrih, skupaj bodo kolesarji ta dan nabrali 2900 metrov višinskih metrov.

Brajkovič v tej etapi pričakuje, da bodo najboljši kronometristi čakali na nedeljski zaključek in v soboto sledili ritmu, vsi ostali pa bodo poskušali z napadi.

Kronometer ne bo tako lahek

Peta etapa bo 21,5 kilometra dolg kronometer iz Trebnjega do Novega mesta. Trasa je speljana po stari cesti, vzporedno z avtocesto, cilj bo zaradi prenove Glavnega trga v Novem mestu pred poslopjem Adrie Mobila.

"Profil kronometra ne pokaže vsega. Kronometer ne bo tako lahek. Nekaj vzponov je kar težkih. Niti ne kratkih. Lep kronometer, ki bo potrdil najboljšega," je o zaključku dirke dejal nekdanji svetovni prvak med mlajšimi člani Brajkovič.

Majka bo branil lansko zmago

"Dirka se stopnjuje do konca. Zadnji dan ne bo počitka. Prednost, ki so jo bodo nekateri kolesarji prikolesarili v petek in soboto, bodo morali potrditi v nedeljo. V petih etapah bodo možnosti za vse profile kolesarjev," je dejal Bogdan Fink, direktor dirke.

Nastopilo bo 22 ekip, skupaj 154 kolesarjev, kar je rekord Dirke po Sloveniji. Med glavnimi zvezdniki bodo Primož Roglič, lanski zmagovalec Poljak Rafal Majka, Nemec Marcel Kittel, Britanec Mark Cavendish, Avstralec Caleb Ewan, Fink upa, da bo Bahrain-Merida poslala čim bolj slovensko zasedbo, namignil je na nastop Mateja Mohoriča.

T. O.