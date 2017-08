Dirkačema Force Indie grozi suspenz

Pri Force Indii razmišljajo o hudih sankcijah, če bosta dirkača Esteban Ocon in Sergio Perez v prihodnje znova trčila med seboj in na ta način izgubila dragocene točke za svojo ekipo v konstruktorskem seštevku prvenstva v formuli ena.

V svetu formule ena se črnila vselej prelivajo ob pisanju o zmagovalcih, najboljših dirkačih in ekipah. Toda po dirki za VN Belgije sta za svojevrstno zgodbo poskrbela dirkača Force Indie, trenutno četrtouvrščenega moštva v konstruktorskem seštevku za svetovno prvenstvo v kraljici motošporta.

Esteban Ocon in Sergio Perez sta si letos večkrat pokvarila dirko z medsebojnim trkom, nič drugače ni bilo v nedeljo, ko sta v Spa-Francorchampsu trčila celo dvakrat, s čimer sta poskrbela za veliko mero jeze v svoji ekipi. Ta je pripravljena celo suspendirati dirkača za eno dirko, če se bo večkratni incident ponovil v prihodnje.

Ocon in Perez na dirkah formule ena vsekakor ne dosegata rezultatov, ki bi si jih želela, večkrat pa sta za slabše rezultate kriva predvsem sama. V medsebojnem boju je bilo vroče že na progi Gillesa Villeneuva v Montrealu, svoji force indii sta v medsebojnem trku poškodovala še v Bakuju na dirki za VN Azerbajdžana in Budimpešti na dirki za VN Madžarske. V Belgiji sta v nedeljo prav tako trčila dvakrat, kar je privedlo do tega, da je glavni operativec ekipe Otmar Szafnauer do nadaljnjega prepovedal medsebojne boje svojih dirkačev - podobno kot je storil v lanski sezoni Mercedes po dirki za VN Avstrije v Spielbergu, ko sta trčila Lewis Hamilton in Nico Rosberg. "Če bosta še enkrat trčila, bo treba enega izmed njiju suspendirati za eno dirko. Nekaj bo preprosto treba storiti in ugotoviti, koga posaditi za volan."

Ocon je bil ogorčen nad potezo moštvenega kolega tik pred kultnim zavojem Eau Rouge. Po dirki je novinarjem dejal, da je Mehičan tvegal življenje obeh in da ga je poskušal na dirki "ubiti". Vsekakor težke besede, ki so ekipi nakopale dodatne težave. Perez je Oconove očitke na družbenih omrežjih hitro zanikal. "Razočaran sem, ker sama ne znata med seboj urediti stvari, tako da mora zdaj moštvo igrati velikega brata," je dodal Szafnauer. "Ekipa mora vselej biti na prvem mestu in - žal - moramo sprejeti določene ukrepe. Če bi to storili že prej, se morda to ne bi zgodilo. Lahko rečemo, da smo zaradi vsega tega izgubili kar nekaj dragocenih točk."

Szafnauer je sicer poudaril, da ni privrženec prepovedovanja in dajanja moštvenih ukazov, a Force India je po njegovem mnenju prisiljena prav v to. "Preden sprejmemo dokončno odločitev, se bomo morali usesti skupaj in z odkritim pogovorom pridobiti vse informacije," je sklenil.

