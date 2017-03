Dirkališče v Monzi poligon za zgodovinski maratonski tek

Nike predstavil čevelj za rekorden dosežek

7. marec 2017 ob 21:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Monza bo to pomlad prizorišče edinstvenega poskusa, ki bi lahko prinesel izjemen maratonski mejnik in tek pod dvema urama.

Cvet maratonskih junakov (izbrani so bili že lani), Kenijec Eliud Kipchoge, Etiopijec Lelisa Desisa in Etritrejec Zersenay Tadese, bodo poskušali za skoraj tri minute popraviti svetovni rekord na 42,195-kilometrskem teku in se spustiti pod čarobno mejo dveh ur. Na 2,4 km dolgi dirkaški stezi, ki gosti karavano formule ena, bodo odtekli 17 krogov.

Organizatorji bodo poskušali zagotoviti optimalne razmere, predvsem bo seveda pomembno vreme, zato natančnega datuma teka še ni mogoče napovedati.

