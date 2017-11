Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Da bi bile dirke formule ena še bolj vznemirljive, bodo poskušali v prihodnje poskrbeti za bolj dirkaški zvok bolidov. Foto: EPA Dodaj v

Dirke formule ena bodo spet prinesle več hrumenja motorjev

V bližnji prihodnosti še naprej s hibridnimi šestvaljniki

2. november 2017 ob 16:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna avtomobilistična zveza je predstavila smernice za prihodnost formule ena. Kaže, da bodo čez nekaj let dirke spet bolj hrupne.

Na sestanku v Parizu, kjer so vodilni pri Fii gostili vodstvo formule ena in člane ekip, so se dogovorili, da bodo skušali zmanjšati stroške proizvodnje motorjev. Ti bodo v bistvu ostali takšni, kot so zdaj (1,6-litrski turbo motorji s hibridnim sistemom), bo pa Fia v prihodnosti poskušala poskrbeti za bolj dirkaški zvok oziroma za več hrupa.

Ta del dogovora je verjetno tudi posledica raziskave med navijači, ti pa so se pritoževali, da so motorji elitnega dirkaškega razreda pretihi. V smernice so tako zapisali, da bodo v prihodnosti motorji dirkalnikov "preprostejši, cenejši in glasnejši". Skušali bodo tudi povečati možnost dobave motornih enot posameznih proizvajalcev več ekipam, s čimer bi povečali konkurenčnost in obenem omogočili vstop v tekmovanje še kakšni ekipi, ki nima sredstev za razvoj lastnih pogonskih enot.

"Na več sestankih bomo zdaj skušali vključiti vse, ki jih ta tema zanima, upamo, da bomo dobro sodelovali," so po sestanku sporočili iz Fie. Kot je pojasnil direktor za področje motošporta pri formuli 1, nekdanji vodja ekipe v tekmovanju Ross Brawn, so te smernice posledica predlogov ekip in vodij moštev formule 1, ki jih zanima prihodnost njihovega športa.

T. O.