Dirko za SP v Krškem dobil Dudek, Ivačič brez točk

Žagar doživel pretres možganov na prejšnji dirki

8. september 2018 ob 22:07

Krško - MMC RTV SLO, STA

Poljak Patryk Dudek je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v Krškem, osme letošnje preizkušnje najvišje ravni v spidveju. Zaradi posledic padca na prejšnji dirki na stadionu Matije Gubca ni nastopil najboljši Slovenec Matej Žagar.

Gledalci so kljub izostanku Žagarja videli zanimivo dirko, v kateri se je najbolje znašel Poljak, dosegel je svojo prvo zmago v sezoni.

"Rad imam to stezo in vzdušje v Krškem. Bilo pa je zelo težko, steza je bila zahtevna in upam, da ta zmaga ne bo zadnja. To je tudi spodbuda za sezono, morda se še povzpnem med prve tri tudi na koncu," je po zmagi razmišljal Dudek. Na preizkušnji za VN Slovenije je bil drugi Avstralec Jason Doyle, tretji pa Američan Greg Hancock.

Na trdi in zahtevni stezi v Krškem so danes odločali predvsem starti. Padcev in prekinitev je bilo malo, tudi prehitevanj ne veliko, tako da so v večini odločali dobri starti. Po rednem delu je imel največ točk Doyle, ki je v neposrednem obračunu premagal tudi Hancocka, potem pa se je kot drugi iz svojega polfinala uvrstil v veliki finale. Podobno zanesljiv je bil Dudek, ki je dobro stopnjeval nastope; po rednem delu je imel deset točk, potem pa najprej dobil svoj polfinale, pozneje pa še veliki finale. V tem ni imel pravega tekmeca, v boju za drugo mesto pa je Doyle ugnal Hancocka.

Ivačič prvič v karieri na najvišji ravni

Edini slovenski predstavnik Matic Ivačič, ki je nastopil s posebnim vabilom prirediteljev, je brez osvojene točke končal na 16. mestu.

Ivačič, ki je sploh prvič v karieri vozil celotno dirko na najvišji ravni, je sicer skušal držati korak z izkušenejšimi tekmeci, a po slabših startih nato ni imel možnosti, da bi se prebil višje od četrtih mest v vseh petih vožnjah. "Zelo sem zadovoljen, pred domačimi navijači voziti je bilo fenomenalno. Preizkusiti se s takšnimi vozniki je velika izkušnja. Ni mi veliko manjkalo za točko, bil sem zraven, a to so fantje svetovne ravni in težko se je meriti z njimi. Potrebujem še veliko izkušenj in predvsem dirk, dirk, dirk ... Škoda zaradi startov, motor je bil sicer zelo v redu," je nastop v Krškem ocenil Ivačič.

Kot stezni rezervi sta na priložnost čakala še Nick Škorja in Denis Štojs, prvi jo je dobil v eni vožnji po izključitvi Taia Woffindna, a jo je končal brez točke na četrtem mestu.

Žagar brez dragocenih točk

Najboljši slovenski voznik Žagar je precej izgubil, ker danes ni nastopil. Ne le, da je ostal brez dirke pred svojimi navijači, pač pa je ostal tudi brez dragocenih točk v SP-ju, ki jih nujno potrebuje za boj za tako želeno osmo mesto ob koncu sezone, ki v seriji grand prix v spidveju še prinaša neposredno uvrstitev v prihodnjo sezono. Po sedmih od desetih dirk je bil deveti, imel je le štiri točke zaostanka za osmim mestom, zdaj se je zaostanek povečal in znaša devet točk.