Dober odpor Krima in poraz v Bukarešti

Krimovke imajo le še teoretične možnosti za četrtfinale

3. marec 2017 ob 19:05,

zadnji poseg: 3. marec 2017 ob 20:24

Bukarešta - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja so v drugem delu Lige prvakinj izgubile še petič zapored, potem ko so morale v Bukarešti priznati premoč evropskim prvakinjam z 28:26.

Krim se je v Bukarešti dobro držal. Domačinke so sicer povedle s 7:4, a so nato krimovke prek razpoložene Elisabeth Omoregie, ki se je vrnila po poškodbi, izenačile na 9:9 v 18. minuti. Končnica je spet pripadla romunskim prvakinjam, ki so na glavni odmor odšle s prednostjo 14:12.

Krim povedel s +2

Slovenske prvakinje so tudi nadaljevale zelo dobro. Hitro so izničile prednost domačih in v 40. minuti z zadetkom Omoregiejeve izenačile na 18:18, malo kasneje pa je Alja Koren zadela za vodstvo Krima 20:19. Po novem zapravljenem napadu Romunk je Ines Amon zabila za 22:20, tako da je moral domači trener vzeti minuto odmora.

Grubišićeva ustavila krimovke

Ta jim je pomagala, saj so z nizom 4:0 napravile preobrat (24:22). Bukarešta je stisnila v obrambi, dobro je svoje delo opravila tudi vratarka Jelena Grubišić. Trener Krima Uroš Bregar je pri 26:22 vzel minuto odmora. Ta ni prinesla preobrata. Ko je Grubišićeva pri 27:24 dobrih pet minut pred koncem ubranila še sedemmetrovko Omoregiejeve, se je tehtnica še bolj nagnila na stran domačih, ki so tekmo mirno pripeljale do konca. Krimovke so izkoristile le tri od sedmih sedemmetrovk.

Krimovke so s porazom izgubile realne možnosti za četrtfinale. Zadnjo tekmo bodo odigrale 11. marca, ko bodo gostile Midtjylland.

LIGA PRVAKINJ



DRUGI DEL, 5. krog



Skupina 2



BUKAREŠTA - KRIM MERCATOR 28:26 (14:12)

CSM Bukarešta: Gulleden 10, Curea 1, Dache, Ayglon, Ioradche, Bazaliu, Bradeanu 1, Torstensson 3, Martin 4, Manea 3, Niombia 3, Ungureanu, Lobač, Mehmedović 3, Grubišić, Böhme.

Krim Mercator: Georgijev 2, Benko 3, Milanović-Litre 4, Abina, Jeriček 4, Hrnčič, Stefanišin, Bajramoska, Marinček, Omoregie 4, Zulić 2, Koren 4, Pandžić, Barić 2, Amon 1, Zrimšek.

Sedemmetrovke: 3/3; 3/7

Izključitve: 6 min; 4 min

Sobota:

MIDTJYLLAND - LARVIK

Nedelja:

GYÖR - ESBJERG



Vrstni red: Györ 13, Larvik 10, Bukarešta 9, Midtjylland 8, Krim Mercator 6, Esbjerg 4 točke.

Skupina 1

Sobota:

THÜRINGER - FERENCVAROS



METZ - VARDAR

BUDUĆNOST - ASTRAHANOČKA

Vrstni red: Vardar in Ferencvaros 13, Budućnost 10, Metz 6, Thüringer 4, Astrahanočka 2 točki.

A. V.