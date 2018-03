Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Reprezentant Kristjan Čujec je bil MVP zaključnega turnirja. Foto: BoBo Dodaj v

Dobovec jubilej proslavil s prvim pokalnim naslovom

Litija ostaja pri desetih lovorikah

5. marec 2018 ob 12:02

Nogometaši Dobovca so prvič osvojili pokal Slovenije v dvoranskem nogometu, potem ko so v finalu s 4:2 premagali Litijo.

Po dva gola sta za ekipo iz Rogatca, ki letos slavi 40 let, dosegla Robert Grbić in Kristijan Čujec.

Prav Čujec je bil izbran za najboljšega igralca finalnega turnirja, Damir Puškar je prejel nagrado za najboljšega vratarja dvodnevnega dogajanja v Podčetrtku. Aleš Marot iz ekipe prvakov pa je bil z 11 goli najboljši strelec pokalnega tekmovanja.

V sobotnem polfinalu je Dobovec s 7:0 ugnal moštvo Siliko Rem Power, Litija, ki ostaja pri desetih pokalnih naslovih, pa s 5:4 Bronx Škofije.

"Še enkrat od srca čestitam igralcem, da nam je uspelo priti do tega naslova. To je prvi pokal za Dobovec. Še posebej sem vesel zaradi teh navijačev, ki nas bodrijo in so nam v veliko oporo. Dobro smo odigrali, bili smo pametni, agresivni in potrpežljivi," je dejal trener Dobovca Kujtim Morina.

"Najprej bi rad čestital Dobovcu za naslov. Sobotni polfinale je za nas terjal prevelik davek, imeli smo preveč težav s poškodbami. Poskušali smo tudi igro z vratarjem, a ni šlo. Mojim igralcem vsa čast za borbenost in prizadevanja," je finale pospremil trener Litije Damir Pertič.

POKAL TERME OLIMIA

ZAKLJUČNI TURNIR, Podčetrtek



Finale:

Litija - DOBOVEC 2:4 (1:2)

Duščak 13., Širok 29.; Čujec 15., 40., Grbić 16., 24.



Polfinale:

Bronx Škofije - LITIJA 4:5 (2:1)

Zajc 10., 19., 28., Radišković 29.; Turk 5., 21., Fetić 22., 40., Ručna 32.



DOBOVEC - Siliko Rem Power 7:0 (2:0)

Čujec 3., Majić 14., Mordej 24., Marinč 29./ag, Marot 31., 36./10-m, Končan 38./ag

