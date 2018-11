Dobovec v Litvo ne odhaja z belo zastavo: Borili se bomo

Slovenski prvaki proti španskemu Interju, belgijskemu Halle-Goiku in litovskemu Vytisu

13. november 2018 ob 19:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski državni prvak v futsalu Dobovec bo od srede do sobote na turnirju v litovskem Alytusu lovil "nemogoče": poskusil si bo izboriti uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice Lige prvakov.

Dobovec, ki ima v svojih vrstah spet povratnika po poškodbi Kristijana Postružina, bo sicer v Alytusu ob petkratnem prvaku Interju, za katerega igra najboljši igralec sveta Ricardinho, igral še proti belgijskemu Halle-Gooiku in domačinu Vytisu.

Izbranci Kujtima Morine bodo turnir skupine A začeli prav proti Interju v sredo ob 16.00. V četrtek bodo ob 19. uri igrali proti domačinu, v soboto ob 16. uri pa še proti belgijskemu predstavniku.

Morina: Ne bom obljubljal veliko stvari

"V Litvo ne gremo z belo zastavo, niti ne na izlet! Borili se bomo. Proti Belgijcem in Litovcem imamo kaj pokazati, zagotovo pa se bo moral tudi Inter potruditi, če nas bo hotel premagati. Ne bom obljubljal velikih stvari. Vem pa, da bomo dali vse od sebe," je pred današnjo potjo v Litvo dejal trener Dobovca Kujtim Morina.

Kapetan Mordej: Verjamem, da se z njimi lahko kosamo

"Pred nami je tekma z najboljšo ekipo na svetu. Brez bele zastave se jih bomo lotili. Verjamem, da se z njimi lahko kosamo. Se pa moramo dvigniti po slabi igri proti Mariboru," je odločen kapetan prvakov Rok Mordej. "O Špancih se vse ve. Verjamem, da smo se dobro pripravili nanje. Upamo, da jih presenetimo, čeprav so izjemno moštvo. A tudi Španija je bila favorit proti Sloveniji, pa smo jih premagali v Mariboru. Odloča ena tekma, tudi oni so iz mesa in krvi, ljudje," pa razmišlja Alen Fetić, ki je v ligi prvakov igral že z ekipami srbskega Ekonomca, Litije in Maribora.

Dobovčani so se v elitni del prebili po tem, ko so v Podčetrtku na turnirju glavnega dela premagali Sibirjak in Berettyoujfalu ter doživeli poraz proti Jugorsku.

Ta bo v elitnem delu igral v skupini B s špansko Barcelono, srbskim Ekonomcem in poljsko Bielsko-Bialo. V skupini C so portugalska Benfica in Sporting ter ruski Sibirjak in hrvaško Novo vrijeme z Igorjem Osredkarjem, v skupini D pa kazahstanski Kairat, češki Chrudim, beloruska Lidselmaš Lida in italijanska Acqua e Sapone.

Finalni turnir bo konec aprila 2019.

FUTSAL



LIGA PRVAKOV



ALYTUS, elitni del, skupina A



1. KROG

Sreda ob 16.00:

INTER (ŠPA) - DOBOVEC

Ob 19.00:

VYTIS (LIT) - HAALE GOOIK (BEL)



2. KROG

Četrtek ob 16.00:

HAALE GOOIK - INTER

Ob 19.00:

VYTIS - DOBOVEC



3. KROG

Sobota ob 16.00:

DOBOVEC - HAALE GOOIK

Ob 19.00:

INTER - VYTIS

A. V.