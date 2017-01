Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dogodka v Stožicah se je udeležil tudi selektor Slovenije v "velikem" nogometu Srečko Katanec. Foto: MMC RTV SLO/M. R. Dejan Stanković je izvedel začetni udarec na promocijski tekmi po novinarski konferenci. Foto: MMC RTV SLO/M. R. Slovenska reprezentanca v futsalu (na fotografiji selektor Andrej Dobovičnik in kapetan Igor Osredkar) je na lanskem EP-ju v Beogradu v skupini A doživela dva poraza (proti Srbiji z 1:5 in Portugalski z 2:6) in ostala brez uvrstitve v četrtfinale. Foto: MMC RTV SLO/M. R. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dobovičnik si ni upal nasprotovati županu: cilj bo medalja

Žreb skupin 29. septembra v Ljubljani

30. januar 2017 ob 20:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Rokometna kolajna je tudi izziv selektorju futsala. Čez eno leto bo nov sprejem, imate samo majhno obvezo - medaljo," je 365 dni pred začetkom EP-ja v futsalu v Stožicah "naročil" Zoran Janković.

Ljubljanski župan je imel športni dan. Še pred večernim sprejemom za bronaste rokometaše pred mestno hišo je zgodaj popoldne sodeloval na dogodku v Stožicah, s katerim so zaznamovali eno leto do evropskega prvenstva v futsalu, ki ga bo med 30. januarjem in 10. februarjem 2018 gostila Ljubljana.

Slovenija je kot gostiteljica na prvenstvo uvrščena neposredno, preostalih 11 udeležencev pa bodo dale aprilske kvalifikacije in septembrske dodatne kvalifikacije. Reprezentance, ki se bodo uvrstile na EP, bodo z žrebom razdelili v štiri skupine s po tremi ekipami 29. septembra v Ljubljani. Naslov bo branila Španija.

Selektor Andrej Dobovičnik je v smehu pritrdil Jankoviću: "Ne upam si reči drugače, kot je rekel župan, tako da - cilj bo medalja." Kapetan slovenske reprezentance Igor Osredkar pa je dodal: "Domače prvenstvo bo nekaj posebnega. Želim si čim bolj polno dvorano, saj to pomeni dodaten zagon. Z navijaško pomočjo nam lahko uspe. Če bomo pravi in zdravi, potem smo lahko trn v peti vsaki ekipi."

Stanković zaradi dveh operacij ne more brcati

Slavnostnega dogodka se je udeležil tudi ambasador lanskega EP-ja v Srbiji Dejan Stanković, nekdanji zvezdnik Crvene zvezde, Lazia, Interja in kapetan srbske nogometne reprezentance. V Sloveniji bosta to vlogo opravljala nekdanji slovenski nogometni reprezentant Mile Ačimović in prvi slovenski profesionalni igralec futsala Milivoje Simeunović. Ta je lani sodeloval tudi na žrebu kvalifikacijskih skupin na sedežu Uefe v Nyonu.

"Pri futsalu mi je bilo najbolj všeč, ko sem premagoval Mileta. In je potem moral plačati večerjo," se je pošalil Ačimovićev svak Stanković in nadaljeval: "Tudi med kariero sem v prostih tednih rad spoznaval razliko med nogometom in futsalom, ki sta dva povsem različna športa. Res sem navdušen nad igralci futsala, ker morajo na majhnem prostoru hitro najti rešitve."

Na kratki promocijski futsal tekmi na parketu Stožic, ki so jo tudi pripravili organizatorji, Stanković ni mogel aktivno sodelovati, saj je imel v štirih mesecih dve operaciji tetive: "Vidite, tudi po mojih kilogramih je jasno, da se ne morem ukvarjati s športom, ker imam še nekaj težav. Škoda, imel bi lepo priložnost, da premagam Mileta. Ko sva se srečevala na klubski in reprezentančni ravni, je bilo vedno neodločeno."

"Futsal sem igral na začetku, to so prvi koraki vseh nas. Malo pogrešam otroke na teh igriščih. Upam, da si bo EP ogledalo veliko otrok in začelo spet igrati mali nogomet. Veselim se svoje ambasadorske vloge," pa je povedal Ačimović.

V boju za EP premagali Makedonijo in Romunijo

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Rade Mijatović ne dvomi, da bo NZS dogodek izpeljal na vrhunski ravni: "Poizkušali bomo preseči kakovost organizacije EP-ja v Srbiji, ki je bila do zdaj na najvišji ravni."

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je zbrane nagovoril s pisno izjavo: "EP je pomemben dogodek za našo organizacijo. Vesel sem, da bo v moji domovini Sloveniji. Gre za turnir, ki je izjemno napredoval od prve izvedbe leta 1999. Lani v Srbiji je bil izredno uspešen, pričakujem pa, da bo v Sloveniji ob neprestanem razvoju naredil še korak naprej."

Slovenija, ki je na EP-ju igrala že štirikrat, najboljša pa je bila v Belgiji 2014, ko je igrala v četrtfinalu, je prvenstvo dobila januarja 2015 v konkurenci Makedonije in Romunije.

M. R.