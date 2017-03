Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Filip Flisar brani zlato medaljo iz Kreitschberga. Foto: EPA Sorodne novice Flisar v boj za novo medaljo na SP-ju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dobro znamenje: Flisar sedmi v kvalifikacijah

Prenos izločilnih bojev bo na TV SLO 2 in na MMC-ju

18. marec 2017 ob 12:21

Sierra Nevada - MMC RTV SLO/STA

Filip Flisar se je na svetovnem prvenstvu v Sierra Nevadi suvereno prebil v izločilne boje smučarskega krosa. V kvalifikacijah je dosegel sedmi čas. Finalni del tekmovanja se bo začel ob 14. uri.

Najhitrejši v kvalifikacijah so bili Francoza Jean Frederic Chapuis in Jonas Devouassoux ter Kanadčan Christopher Delbosco.

Flisar, branilec naslova, je bil zadovoljen s svojo vožnjo, le na štartu je naredil manjšo napako, ki ga je najbrž stala še boljšega rezultata.

"Sedmo mesto je povsem lep dosežek, pri svojih največjih uspehih sem bil v kvalifikacijah vedno šesti ali sedmi, tako da je to dobro znamenje. Na štartu bi lahko boljše odpeljal, a nič ne de. Zdaj se vse začenja znova, kvalifikacije nikoli niso bile moja najboljša stvar," je po kvalifikacijah dejal Flisar.

V sončnem in toplem vremenu so veliko vlogo odigrale štartne številke. Mariborčan je imel številko 12, najboljši trije so štartali povsem na začetku. Flisarja je z večjo štartno številko prehitel le Francoz Francois Place, ki se je uvrstil na četrto mesto.

T. O.