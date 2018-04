Poudarki Cristiano Ronaldo dvakratni strelec v zmagi Reala v Torinu (0:3)

Špica kopačke pri golu Ronalda s škarjicami je bila na višini 230 centimetrov.

Dokončno zadoščenje Cristiana Ronalda

Odmevi po zadetku, ki je osupnil nogometni svet

4. april 2018

Torino - MMC RTV SLO

Več kot 550 golov je v klubski karieri dosegel Cristiano Ronaldo, toda škarjice v Torinu in stoječe ovacije navijačev nasprotnika ga bodo spremljale za vedno. Nogometni perfekcionist je dobil dokončno zadoščenje.

"To je bil neverjeten trenutek. Presrečen sem in v mojih mislih so navijači Juventusa. Še nikoli v karieri se mi ni pripetilo kaj takega," je bil vzhičen Ronaldo, ki je zadel na deseti tekmi Lige prvakov zapored, kar ni uspelo še nobenemu v zgodovini.

Bolj kot rekord pa Portugalcu laska aplavz nasprotnikovih navijačev, katerih priljubljena tarča je na vsakem stadionu, kjer gostuje Real. Zdaj je Portugalec pristal v družbi Maradone, Ronaldinha, Mesiija in drugih, ki so s svojimi mojstrovinami prisilil na spontane ovacije vseh, ne glede na klub, za katerega navijajo.

23 golov na zadnjih dvanajstih tekmah

Stroj za doseganje zadetkov je zabil 119 golov v Ligi prvakov, 59 v izločilnih bojih. Na zadnjih 12 odigranih tekmah je nasprotnikove vratarje premagal 23-krat. 39 golov v tej sezoni je rekord v petih najmočnejših ligah. Juventusu je zabil gol na vseh šestih medsebojnih tekmah, skupaj je Gianlugija Buffona premagal devetkrat.

"Sčasoma se je naučil, kako se izboljšati kot športnik. Občudujem ga, ker je pragmatičen, jasen v vsem, kar počne in govori. V zadnjih letih je dokazal, da je zelo inteligenten, ker je spremenil svoj slog igranja. Vse, kar počne je 100-odstotno in pred golom je pravi ubijalec," je Ronalda hvalil Buffon.

Gol s PlayStationa

Komplimenti dežujejo od vsepovsod. Branilec Juventusa Andrea Barzagli je Ronaldov gol primerjal z računalniško igrico: "Zadetek s PlayStationa. Ko igraš proti najboljšim na svetu, rabiš popolnost. Ta gol bo šel v zgodovino, škoda, ker ga je dosegel proti nam." To je bil najvišji poraz Juventusa na novem stadionu od odprtja septembra leta 2011.

"Tega v Torinu še nisem doživel"

"Kar je naredil danes, se bo govorilo še desetletja in desetletja. Nisem še doživel v Torinu, da bi ploskali nasprotnikovem igralcu. Zame je najboljši v zgodovini," je povedal drugi branilec Torinčanov Giorgio Chiellini.

Oglasil se je tudi LeBron

Na Instagramu se je oglasil tudi prvi zvezdnik Lige NBA LeBron James in ob fotografiji škarjic uporabil znameniti stavek iz filma Gladiator: "Ali se ne zabavate?"

Nekateri novinarji so trenerju Juventusa Allegriju očitali, da iz lanskega poraza v finalu v Cardiffu ni potegnil pravih zaključkov. "Nismo se nismo nič naučili v Cardiffu? Če pravite tako ... Ko izgubiš, moraš utihniti. Torej prepuščam besedo vam," je bil piker Allegri.

Za konec še statistični sladkorček. Po porazu z 0:3 na prvi tekmi se v 199 primerih v evropskih tekmovanjih ni uspelo naprej uvrstiti niti eni ekipi.

