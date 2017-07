Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković ima že celotno sezono bolečine v desnem komolcu. V četrtfinalu Wimbledona je stiskal zobe vse do drugega niza proti Tomašu Berdychu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poškodovani Đoković bo izpustil zadnji grand slam sezone

V Wimbledonu predal dvoboj četrtfinala

24. julij 2017 ob 18:31

New York - MMC RTV SLO

Zdravnik srbske teniške reprezentance Zdeslav Milinković je sporočil, da Novak Đoković zaradi poškodbe desnega komolca ne bo igral na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, ki se začenja 28. avgusta.

30-letni Srb bo moral počivati od osem do dvanajst tednov, kar bi lahko pomenilo tudi, da je že končal sezono.

"Novak je bil prejšnji teden na pregledih pri specialistih v Torontu, prav tako se je posvetoval z našimi eksperti. Z igranjem se njegovo stanje komolca le še slabša, storil je veliko napako, ker je kljub resnosti poškodbe stiskal zobe in igral," je v pogovoru za Blicsport dejal Milinković, nekdanji odlični karateist.

Đoković je v Wimbledonu zaradi poškodbe predal četrtfinalni dvoboj proti Tomašu Berdychu v drugem nizu. Uradno odločitev in stanje poškodbe bo še ta teden pojasnil na novinarski konferenci.

Srbi si želijo, da bi zaigral v polfinalu Davisovega pokala proti Franciji v Lillu, ki bo na sporedu od 15. do 17. septembra. "Kontorla komolca je predvidena čez šest tednov. Do takrat ne bi preveč ugibal. Novak je velik profesionalec in dobro pozna svoje telo. Normalno trenira naprej, le loparja ne uporablja, fizično bo vsekakor dobro pripravljen," je še dodal ugledni ortoped Milinković.

