Đoković bo v polfinalu izzval Nadala

Šarapova po maratonu do polfinala

18. maj 2018 ob 17:06,

zadnji poseg: 18. maj 2018 ob 22:38

Rim - MMC RTV SLO

Rafael Nadal je v četrtfinalu turnirja serije 1.000 v Rimu s 4:6, 6:1 in 6:2 premagal domačega matadorja Fabia Fogninija in se bo v sobotnem polfinalu srečal z Novakom Đokovićem.

Španec je v prvem nizu povedel s 4:1, a je nato Fognini na krilih domačih navijačev naredil preobrat in dobil naslednjih pet iger za zmago s 6:4. Nadal je v nadaljevanju popolnoma zagospodaril na rimskem pesku, nasprotniku prepustil le tri igre in se po dveh urah in 14 minutah veselil zanesljive zmage.

Nadal je nasprotniku petkrat odvzel servis, medtem ko ga je sam izgubil le dvakrat. Razmerje točk je bilo 90:66 za Španca, ki je dobil še deseti od 13 dvobojev s Fogninijem.

Nišikori po odličnem začetku popustil

Đoković je izločil Keija Nišikorija z 2:6, 6:1 in 6:3. Srb je začel zelo slabo, izgubil je servis v prvi in peti igri in Japonec je zanesljivo osvojil uvodni niz. V drugem nizu se je "Nole" prebudil, povedel je s 4:0 in odločal je tretji niz. Vse je kazalo na izjemno napet zaključek pri izidu 3:3, nato pa je Đoković osvojil zadnje tri igre. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 97:81. Dvoboj ej trajal dve uri in 21 minut.

Đoković in Nadal bosta v soboto popoldne odigrala že 51. obračun. Srb je dobil 26 dvobojev, a tokrat ne bo v vlogi favorita.

V polfinale se je uvrstil tudi Hrvat Marin Čilić, ki je s 6:3 in 6:3 ugnal Španca Pabla Carrena Busto.

Šarapova po maratonu do polfinala

Marija Šarapova je v izjemno napetem obračunu na osrednjem igrišču centra Foro Italico premagala Jeleno Ostapenko s 6:7, 6:4 in 7:5. Obračun je trajal kar tri in deset minut. Rusinja je zelo slabo začela dvoboj, izgubila je uvodne tri igre in naredila številne neizsiljene napake. Latvijka je povedla s 5:2, nato pa popustila in Šarapova je nanizala štiri igre zapored. Imela je priložnost, da na svoj servis zaključi uvodni niz, a je osvojila le točko. V podaljšani igri je imela zaključno žogo pri 6:5, nato pa je Ostapenkova dobila zadnje tri točke.

V drugem nizu je Šarapova zaigrala bolje in z brejkom v deseti igri izenačila na 1:1 v nizih. V odločilnem nizi je zapravila vodstvo s 5:2, tretjo zaključno žogo pa je unovčila v 12. igri. Rusinja je naredila deset dvojnih napak, Latvijka pa še eno več. Ostapenkova je naredila kar 61 neizsiljenih napak.

Slovo Srebotnikove med dvojicami

Zadnja slovenska predstavnica na teniškem turnirju v Rimu, specialistka za igro dvojic, Velenjčanka Katarina Srebotnik, je izpadla v četrtfinalu. S partnerico, Američanko Vanio King, sta morali priznati premoč drugopostavljenemu paru iz Češke Andrea Sestini Hlavackova/Barbora Strycova, ki je zmagal s 6:4, 6:2.

RIM, četrtfinale (M), tabela

(5.444.985 evrov, pesek)

NADAL (ŠPA/1) - FOGNINI (ITA)

4:6, 6:1, 6:2

ĐOKOVIĆ (SRB/11) - NIŠIKORI (JAP)

2:6, 6:1, 6:3

ČILIĆ (HRV/4) - CARRENO BUSTA (ŠPA/10)

6:3, 6:3

A. ZVEREV (NEM/2) - GOFFIN (BEL/9)



RIM, četrtfinale (Ž), tabela

(2.703.000 evrov, pesek)

HALEP (ROM/1) - GARCIA (FRA/7)

6:2, 6:3

ŠARAPOVA (RUS) - OSTAPENKO (LAT/5)

6:7 (5), 6:4, 7:5

SVITOLINA (UKR/4) - KERBER (NEM/11)

6:4, 6:4

KONTAVEIT (EST) - WOZNIACKI (DAN/2)

6:3, 6:1

