Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković ne najde poti iz krize. Foto: Reuters Sorodne novice Agassi ne bo več Đokovićev mentor Dodaj v

Đoković brez trenerja: po Agassiju se je razšel tudi s Štepankom

Srb začenja priprave na novo sezono

4. april 2018 ob 13:41

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Novak Đoković je po Andreju Agassiju prekinil sodelovanje tudi s svojim glavnim trenerjem Radkom Štepankom, s katerim je bil od konca novembra.

"Zasebni odnosi z Radkom so bili in bodo ostali izvrstni. Novak je užival v delu z njim. Zelo je hvaležen za podporo, ki jo je dobival od Radka v prejšnjem obdobju," so v izjavi za javnost zapisali v Đokovićevi ekipi. "Novak ostaja osredotočen na napredek in z željo, da se vrne močnejši in odločnejši po dolgem premoru zaradi poškodbe, ki je vplivala na njegovo samozavest v igri. Hkrati Novak stalno išče načine, da se vrne v zmagovalno formo," so še dodali v sporočilu.

Po kratkem odmoru z družino bo nekdanja številka ena svetovnega tenisa začel priprave na peščeno sezono. Prvi turnir, ki ga čaka, je Monte Carlo, kjer bo igral tudi v dvojicah.

Đoković je hkrati uradno potrdil, da se je razšel z Agassijem. Novica je prišla v javnost prejšnji teden. Za zdaj še ni znano, kdo bo novi trener Srba.

Đoković se je po poletnem odmoru zaradi poškodbe na igrišče vrnil januarja letos na OP Avstralije, kjer ga je v osmini finala izločil Korejec Chung. Kriza se je poglobila marca, ko je na turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju izpadel že v prvem krogu.

Đoković je le senca nekdanjega teniškega šampiona, ki je osvojil 12. turnirjev za grand slam. Na lestvici ATP je zdrsnil na 13. mesto.

R. K.