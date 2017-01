Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Denis Istomin je v karieri osvojil le en tunir. Leta 2015 je bil najboljši na travnatem tunriju v Nottinghamu. Foto: Reuters Novak Đoković razočaran zapušča Melbourne. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šok v Melbournu: Povabljenec Istomin izločil Đokovića

Ćetrti dan za zdaj brez presenečenj

19. januar 2017 ob 07:45,

zadnji poseg: 19. januar 2017 ob 09:18

Melbourne - MMC RTV SLO

117. igralec sveta Denis Istomin je pripravil eno največjih teniških senzacij zadnjih let. V 2. krogu grand slam turnirja v Melbournu je v petih nizih izločil branilca naslova Novaka Đokovića.

30-letni Uzbekistanec, ki je prišel na turnir s povabilom organizatorja, je po 4 urah in 48 minutah slavil s 7:6 (8), 5:7, 2:6, 7:6 (5) in 6:4. Đoković, šestkratni zamgovalec Melbourna, je na turnirjih za grand slam v 2. krogu nazadnje izpadel leta 2008 v Wimbledonu proti Maratu Safinu. Istomin je pred tem proti igralcem iz prve deseterice zmagal le enkrat v 33 obračunih. Pred dvema tednoma je na challenger turnirju v Bangkoku izgubil proti Christianu Garinu.

Istomin: Presenetil sem še samega sebe

"Žal mi je za Novaka, ker sem danes res igral neverjetno. Še samega sebe sem presenetil," je takoj po dvoboju povedal istomin. Đoković ni iskal izgovorov: "Vsa čast Denisu. Igral je neverjetno. Zaslužil si je zmago. Brez dvoma je bil boljši igralec v ključnih trenutkih."

Kazalo je, da je Srb po dobljenem tretjem nizu dokončno spreobrnil potek dvoboja, vendar se trmasti Uzbekistanec ni dal. V podaljšani igri je izenačil na 2:2, nato pa je v odločilnem nizu še enkrat odvzel servis Đokoviću, povedel s 3:2 in svoj servis suvereno držal do konca. Đoković, ki je drugič v karieri izgubil proti igralcu uvrščenemu izven najboljše stoterice, je napravil več kot 70 nevsiljenih napak.

Istomin v drugem nizu zapravil priložnost za 2:0

Đoković je v podaljšani igri prvega niza vodil s 4:1 in imel dve priložnosti za osvojitev niza, a je Uzbekistanec po uri in 28 minutah dobil tie break z 10:8.

V drugem nizu sta oba tenisača zanesljivo držala svoj servis, vse do izida 5:4, ko je Istomin na servis Đokovića prišel do prednosti 40:15. Srb se je rešil. V enajsti igri je drugič na srečanju odvzel servis nasprotniku in po dveh urah in pol izenačil na 1:1. Tretji niz je po dveh brejkih odšel zanesljivo na stran Srba.

Zdelo se je, da je odpor Uzbekistanca zlomljen, a je spet pokazal zobe. Takoj na začetku četrtega niza je oodvzel servis Srbu. Povedel je s 3:0, a je Đoković prišel do izenačenja v osmi igri. Pri izidu 5:5 je Istomin zapravil zaključno žogo na servis Đokovića. Odločitev je padla v podaljšani igri, v kateri je Istomin povedel s 5:1. Đoković je znižal zaostanek na 6:5, toda Istomin je zabil as in dvoboj zapeljal v peti niz.

Moški, 2. krog, spodnji del tabele:

MONFILS (FRA/6) - DOLGOPOLOV (UKR)

6:3, 6:4, 1:6, 6:0

KOHLSCHREIBER (NEM/32) - YOUNG (ZDA)

7:5, 6:3, 6:0

A. ZVEREV (NEM/24) - TIAFOE (ZDA)



NADAL (ŠPA/9) - BAGHDATIS (CIP)



BAUTISTA AGUT (ŠPA/13) - NIŠIOKA (JAP)

6:2, 6:3, 6:3

FERRER (ŠPA/21) - ESCOBEDO (ZDA)

2:6, 6:4, 6:4, 6:2

SIMON (FRA/25) - DUTRA SILVA (BRA)

6:4, 6:1, 6:1

RAONIĆ (KAN/3) - MULLER (LUKS)

6:3, 6:4, 7:6 (4)



THIEM (AVT/8) - THOMPSON (AVS)



PAIRE (FRA) - FOGNINI (ITA)



KARLOVIĆ (HRV/20) - WHITTINGTON (AVS)



GOFFIN (BEL/11) - ŠTEPANEK (ČEŠ)

6:4, 6:0, 6:3

DIMITROV (BLG/15) - ČUNG (KOR)

1:6, 6:4, 6:4, 6:4

GASQUET (FRA/18) - BERLOCQ (ARG)

6:1, 6:1, 6:1

CARRENO BUSTA (ŠPA/30) - EDMUND (VB)

6:2, 6:4, 6:2

ISTOMIN (UZB) - ĐOKOVIĆ (SRB/2)

7:6 (8), 5:7, 2:6, 7:6 (5), 6:4

Ženske, 2. kro, spodnji del tabele:

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - BLINKOVA (RUS)

6:0, 6:2

OSTAPENKO (LAT) - PUTINCEVA (KAZ/31)

6:3, 6:1

GAVRILOVA (AVS/22) - KONJUH (HRV)



BACSINSZKY (ŠVI/12) - KOVINIĆ (ČG)



VESNINA (RUS/14) - MINELLA (LUKS)

6:3, 6:3

BRADY (ZDA) - WATSON (VB)

2:6, 7:6 (3), 10:8

CORNET (FRA/28) - SAKKARI (GRČ)



RADWANSKA (POL/3) - LUČIĆ BARONI (HRV)



CIBULKOVA (SLK/6) - HSIEH (TJV)

6:4, 7:6 (8)

MAKAROVA (RUS/30) - ERRANI (ITA)

6:2, 3:2, b.b.

WOZNIACKI (DAN/17) - VEKIĆ (HRV)

6:1, 6:3

KONTA (VB/9) - OSAKA (JAP)

6:4, 6:2

STRYCOVA (ČEŠ/16) - PETKOVIĆ (NEM)

6:0, 7:5

GARCIA (FRA/21) - DODIN (FRA)

6:7 (3), 6:4, 6:4

GIBBS (ZDA) - FALCONI (ZDA)

6:4, 6:1

S. WILLIAMS (ZDA/2) - ŠAFAROVA (ČEŠ)

R. K.