Đoković letos ne bo več igral; operacija ne bo potrebna

Dolg počitek se je lani Federerju obrestoval

26. julij 2017 ob 14:38

Beograd - MMC RTV SLO/STA

Zmagovalec dvanajstih teniških turnirjev za grand slamov Novak Đoković zaradi poškodbe komolca letos ne bo več igral.

Srb je po slabšem začetku leta na travnati podlagi le našel pravo formo, v Eastburnu je dobil turnir, a nato zaradi poškodbe komolca predal četrtfinale Wimbledona.

"V naslednjih dveh mesecih ne bom mogel niti prijeti loparja, tako da se bom posvetil družini," je najprej na Facebooku zapisal Đoković, nato pa novinarjem v Beogradu pojasnil: "Pojavljale so se različne špekulacije in izjave glede moje poškodbe, zato sem se odločil, da obvestim javnost. Po posvetovanju z različnimi zdravniki in specialisti sem se odločil, da si vzamem premor do konca leta. Poškodbo vlečem že eno leto in pol in me ovira na turnirjih. Zdaj se je vse skupaj še poslabšalo, najbolj v Wimbledonu, kar je bil znak za to radikalno odločitev."

Nekaj podobnega je lani storil Roger Federer, ki po Wimbledonu ni več igral. Po vrnitvi je bil izjemen, saj je osvojil kar dva turnirja za grand slam.

Po Đokovićevih besedah operacija ne bo potrebna. "Operacija ni obvezna, razni strokovnjaki niso zanjo. Nikdar me niso operirali, želim si, da bi bilo tako tudi v prihodnje. Veseli me, da se bom lahko vrnil po naravni poti. Pol leta bo več kot dovolj za okrevanje in za to, da sezono začnem na najvišji ravni."

Đoković je še pojasnil, a bo Andre Agassi njegov trener tudi v prihodnjem letu, medtem ko Mario Ančić še razmišlja o nadaljnjem sodelovanju.

