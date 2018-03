Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković po poškodbi komolčnega sklepa ne najde prave forme. Foto: Reuters Ne želim sedeti tu pred vami in se pritoževati čez zadnjih nekaj sezon. Nihče me ne sili v igranje tenisa. Vso svobodo imam pri odločitvi, ali želim igrati ali ne. Novak Đoković Benoit Paire se je z Đokovićem pomeril drugič v karieri, izid v zmagah je izenačil na 1:1. Prvi obračun s Srbom je odigral leta 2015 v Cincinnatiju, ko je bil Beograjčan boljši s 7:5 in 6:2. Foto: Reuters Američanka Coco Vandeweghe (na fotografiji) je nekoliko presenetljivo izpadla proti rojakinji Danielle Rose Collins. Foto: Reuters Za še večje presenečenje je poskrbela Monica Puig iz Portorika, ki je v 2. krogu izločila drugo nosilko turnirja, Danko Caroline Wozniacki (na fotografiji). Wozniackijeva je v prvem nizu nasprotnici 'zavezala kravato', nato pa je Puigova vstala kot feniks iz pepela in dobila naslednja niza s 6:4. Foto: Reuters Dodaj v

Đoković: Nihče me ne sili v igranje tenisa

Paire usoden za srbskega teniškega asa v Miamiju

24. marec 2018 ob 10:55,

zadnji poseg: 24. marec 2018 ob 11:19

Miami - MMC RTV SLO

Srbski teniški as Novak Đoković je v 2. krogu končal nastope na turnirju v Miamiju. V dveh nizih ga je premagal Francoz Benoit Paire s 6:3 in 6:4.

"Trudim se, a ne deluje," je takoj po dvoboju priznal Beograjčan, ki nikakor ne najde forme, s katero je vladal teniškemu svetu. "Hitro mi je zmanjkalo energije," je nadaljeval in pojasnil, da še ni dosegel želene forme po okrevanju po poškodbi komolčnega sklepa.

"Ne želim sedeti tu pred vami in se pritoževati čez zadnjih nekaj sezon. Nihče me ne sili v igranje tenisa. Vso svobodo imam pri odločitvi, ali želim igrati ali ne," je še povedal 30-letnik.

Paire izkoriščal ponujene priložnosti

Gledalci so bili priča mrtvemu teku, a le do sedme igre uvodnega niza, ko si je Paire po Đokovićevih napakah priigral dve priložnosti za brejk, izkoristil pa je drugo. V naslednji igri je odvzem začetnega udarca potrdil, v deveti igri pa po 32 minutah prvi niz tudi dobil (6:3). Podobno je bilo tudi nadaljevanje, v šesti igri je Paire izkoristi že prvo priložnost za brejk, a je Đokoviću hitro uspel re-break in pozneje izenačenje na 4:4. Vseeno to ni bilo dovolj, v deseti igri je Srb popolnoma odpovedal, preveč je igral 'na silo', nasprotniku je podaril tri žogice za brejk, 47. igralec sveta pa je suvereno dvignil vstopnico za 3. krog.

Paire je v dvoboju veliko stavil na začetni udarec, serviral je devet asov (Đoković dva), nasprotnika je (z)lomil tudi z returni. Izkoristil je štiri od osmih priložnosti za brejk, razmerje v dobljenih točkah je bilo 58:45.

Miami (M), 2. krog, spodnji del tabele

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)

DEL POTRO (ARG/5) - HAASE (NIZ)

6:4, 5:7, 6:2

NIŠIKORI (JAP/26) - MILLMAN (AVS)

7:6, 4:6, 6:3

KRAJINOVIĆ (SRB/22) - BROADY (VB)

6:3, 6:2

PAIRE (FRA) - ĐOKOVIĆ (SRB/9)

6:3, 6:4

SCHWARTZMAN (ARG/13) - JARRY (ČIL)

6:3, 6:1

RAONIC (KAN/20) - YMER (ŠVE)

6:3, 6:3

CHARDY (FRA) - GASQUET (FRA/30)

7:5, 6:1

DIMITROV (BLG/3) - MARTERER (NEM)

4:6, 6:2, 6:1



SOUSA (POR) - GOFFIN (BEL/7)

6:0, 6:1

DONALDSON (ZDA) - F. LOPEZ (ŠPA/25)

6:4, 6:2

CHUNG (KOR/19) - EBDEN (AVS)

6:3, 7:5

MMOH (ZDA) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/12)

7:6, 2:6, 6:4

ISNER (ZDA/14) - VESELY (ČEŠ)

7:6, 1:6, 6:3

JUŽNI (RUS) - MÜLLER (LUK/23)

4:6, 6:4, 6:2

POSPISIL (KAN) - RUBLJOV (RUS/27)

7:6, 6:4

ČILIĆ (HRV/2) - HERBERT (FRA)

7:5, 6:3

Miami (Ž), 2. krog, spodnji del tabele

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)

OSTAPENKO (LAT/6) - BABOS (MAD)

6:4, 6:4

HADDAD MAIA (BRA) - DŽANG (KIT/31)

6:3, 6:2

KENIN (ZDA) - KASATKINA (RUS/19)

3:6, 6:2, 6:2

KVITOVA (ČEŠ/9) - SABALENKA (BLR)

7:5, 3:6, 6:3

MARTIĆ (HRV) - MLADENOVIC (FRA/15)

3:6, 6:4, 6:2

BARTY (AVS/21) - LIU (ZDA)

6:0, 7:6

GAVRILOVA (RUS/26) - PETKOVIĆ (NEM)

7:6, 6:4

SVITOLINA (UKR/4) - OSAKA (JAP)

6:4, 6:2

V. WILLIAMS (ZDA/8) - VIHLJANCEVA (RUS)

7:5, 6:4

BERTENS (NIZ/29) - LEPCHENKO (ZDA)

5:7, 7:6, 6:1

MERTENS (BEL/22) - PERA (ZDA)

7:6, 6:3

KONTA (VB/11) - FLIPKENS (BEL)

6:4, 6:3

COLLINS (ZDA) - VANDEWEGHE (ZDA/16)

6:3, 1:6, 6:1

VEKIĆ (HRV) - VESNINA (RUS/24)

6:3, 6:7, 6:1

SAKKARI (GRČ) - KONTAVEIT (EST/28)

6:4, 6:1

PUIG (PRT) - WOZNIACKI (DAN/2)

0:6, 6:4, 6:4

