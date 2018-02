Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković je trenutno 13. igralec sveta, a bi ob neigranju do julija zdrsnil iz prve dvestoterice. Foto: Reuters Dodaj v

Đoković po operaciji komolca skrivnosten o svoji vrnitvi

Polletni odmor ni pomagal

3. februar 2018 ob 14:58

Basel - MMC RTV SLO

Nekdanja številka ena svetovnega tenisa Novak Đoković je sporočil, da je prestal manjši operativni poseg na poškodovanem komolcu. Kdaj se bo vrnil na igrišča, še ni znano.

Srb je po izpadu v osmini finala OP Avstralije najavil nov premor zaradi vnovičnih bolečin v komolcu, zaradi katerega je izpustil polovico lanske sezone. Tokrat se ni odločil za konservativno zdravljenje s počitkom, ampak je izbral drugo možnost. Operirali so ga v Baslu, v sporočilu za javnost pa je zapisal, da je šlo za manjši poseg.

"Že dve leti, kolikor časa me pesti poškodba, dobivam različne diagnoze, mnenja, priporočila, kaj naj počnem. Moram priznati, da se mi je bilo zelo težko odločiti, ker sem dobival različna zdravniška mnenja. Počival sem pol leta in bil sem prepričan, da bo to dovolj, vendar sem po vseh terapijah spet čutil bolečine. Poskušal sem s tekmovanjem v Melbournu. Z ekipo sem se dogovoril, da bom po Avstraliji poskušal z drugimi opcijami za okrevanje. Zato sem se odločil za medicinski poseg v Švici. Zdi se mi, da sem na dobri poti do popolnega okrevanja. To je zdaj moj največji izziv. Upam, da se bom čim prej vrnil na igrišče," je zapisal Đoković.

Nekateri že ugibajo, da se na igrišča ne bo vrnil pred turnirjem v Wimbledonu, ki je na sporedu julija.

Đoković je dobil 12. turnirjev za grand slam in 30 turnirjev serije masters.

R. K.