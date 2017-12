Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković se še ne bo vrnil na teniška igrišča. Foto: Reuters Dodaj v

Đoković preložil vrnitev na teniška igrišča

Srbski teniški as začutil bolečine v komolcu

29. december 2017 ob 13:04

Abu Dabi - MMC RTV SLO, STA

Novak Đoković je preložil vrnitev v teniško karavano. Srbski teniški zvezdnik je sporočil, da se ne bo udeležil ekshibicijskega turnirja v Abu Dabiju.

Organizatorji tega turnirja, ki je bolj kot ne promocijskega značaja in ne sodi na tekmovalni spored turnirjev pod okriljem združenja ATP, so že napovedali, da se bo Đoković, ki je bil v uvodnem krogu prost, v polfinalu pomeril s Špancem Robertom Bautista Agutom, ki je v četrtkovem prvem krogu premagal Rusa Andreja Rubljova s 7:5, 6:2.

Seveda z dvobojem Đoković - Bautista Agut ne bo nič. Drugega polfinalista bo dal dvoboj Avstrijca Dominica Thiema ter Južnoafričana Kevina Andersona.

Znova je začutil bolečino

"Zelo sem razočaran, ker ne bom nastopil na turnirju v Abu Dabiju. Žal sem pred nekaj dnevi znova začutil bolečino v komolcu, po pregledu pa so mi zdravniki svetovali, naj raje ne tvegam in naj izpustim turnir ter nemudoma nadaljujem terapije," je sporočil Đoković, ki mu je še toliko bolj žal, ker se je resnično veselil vnovičnega igranja v Abu Dabiju, kjer je vedno nastopal z velikim zadovoljstvom.

Čaka na učinkovitost terapij

"Ne preostane mi nič drugega, kot da sprejmem položaj, v katerem trenutno sem, in počakam, da bodo terapije učinkovale, da bi se lahko čim prej vrnil na igrišča ter znova ujel tekmovalni ritem. Ta odpoved lahko vpliva tudi na zamik sezone in spremembo načrta udeležbe na turnirjih. Odločitev o vrnitvi bom sprejel v začetku novega leta," je dodal Đoković, ki je bil 223 tednov prvi igralec sveta, zdaj pa je na 12. mestu lestvice ATP.

Serena v akciji prvič po rojstvu

Med obema moškima obračunoma za končno tretje in prvo mesto pa bosta za zanimiv dvoboj poskrbeli še Serena Williams in Latvijka Jelena Ostapenko; za Američanko bo to prva tekma po septembrskem rojstvu hčerke Alexis Olympie oziroma prva po januarskem odprtem prvenstvu Avstralije, ko se je odločila za premor zaradi nosečnosti.

M. L.