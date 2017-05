Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković je imel z Nicolasom Almagrom v 2. krogu teniškega turnirja v Madridu nemalo preglavic. Foto: Reuters Nicolas Almagro, 76. igralec sveta, se je Novaku Đokoviću izkazal za zelo trd oreh. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Đoković proti Almagru komaj izvlekel celo kožo

10. maj 2017 ob 16:11,

zadnji poseg: 10. maj 2017 ob 16:39

Madrid - MMC RTV SLO

Nekdanja številka ena svetovnega tenisa Novak Đoković se je moral v 2. krogu turnirja v Madridu pošteno potruditi, da je strl odpor Nicolasa Almagra. Srb je dvoboj dobil s 6:1, 4:6 in 7:5.

Dvoboj se je začel presenetljivo, saj je Nole že v uvodni igri izgubil začetni udarec, a se je hitro pobral, z re-breakom je izid poravnal na 1:1, nato pa po zaslugi odlične igre z osnovne črte Špancu trikrat odvzel servis za zmago v prvem nizu s 6:1.

V drugem nizu sta bila igralca zelo izenačena, trenutek odločitve je nastopil šele v 10. igri, ko je Almagro izkoristil drugo od dveh priložnosti za edini odvzem servisa v drugem nizu in zmago s 4:6.

Almagro povedel že s 3:0

Almagro se je zelo razigral, z natančnimi udarci je paral živce nasprotniku, tudi njegov začetni udarec se je močno popravil, asi so bili vse pogostejši. Prav zaradi izjemne igre je v odločilnem nizu povedel že s 3:0, potem ko je v drugi igri izkoristil drugo od dveh ponujenih priložnosti za brejk. Đokoviću je uspel brejk v peti igri za zmanjšanje zaostanka na 2:3, v deseti igri je serviral celo za obstanek v dvoboju, a je igro dobil brez izgbuljene točke (5:5).

Prelomna 11. igra

Dvoboj se je dokončno prelomil v 11. igri tretjega niza, ko je Almagro za trenutek popustil, Đoković pa je vse skupaj izkoristil in Špancu odvzel začetni udarec. Najprej je s krasnim paralelnim udarcem žogico poslal na črto in izenačil na 30:30, sledila sta dva predolga forhenda nasprotnika za vodstvo Srba s 6:5. Almagro je igral zelo pasivno, ni več napadal tako kot ob koncu drugega in začetku tretjega niza, za nameček je domačinu nagajal še veter. V 12. igri sta oba tenisača grešila, manj napak je storil Đoković. Ta si je po dveh urah in 15 minutah priigral prvo zaključno žogico, ki jo je Almagro poslal v mrežo.

Đoković je odigral prvi dvoboj, potem ko je pred začetkom turnirja sporočil, da se je razšel s trenerjem Marjanom Vajdo, fizioterapevtom Miljanom Amanovićem in trenerjem za fizično pripravo Gebhardom Philom Gritschem. Kot možen novi trener se vse bolj omenja Andre Agassi.

Madrid (M), 2. krog, tabela:

(6.408.230 evrov, pesek)



MURRAY (VB/1) - COPIL (ROM)

6:4, 6:3

ČORIĆ (HRV) - HERBERT (FRA)



DIMITROV (BLG/12) - KARLOVIĆ (HRV)



THIEM (AVT/8) - DONALDSON (ZDA)

6:3, 6:4

WAWRINKA (ŠVI/3) - PAIRE (FRA)



CUEVAS (URU) - MAHUT (FRA)



BERDYCH (ČEŠ/11) - HAASE (NIZ)

7:6, 6:3

ČILIĆ (HRV/7) - A. ZVEREV (NEM)



RAONIĆ (KAN/5) - MULLER (LUKS)

6:4, 6:4

GOFFIN (BEL/9) - MAYER (NEM)

7:6, 6:0

KYRGIOS (AVS/16) - HARRISON (ZDA)

6:3, 6:3

NADAL (ŠPA/4) - FOGNINI (ITA)



NIŠIKORI (JAP/6) - SCHWARTZMAN (ARG)

1:6, 6:0, 6:4

FERRER (ŠPA) - TSONGA (FRA/10)

b.b.

SIMON (FRA) - F. LOPEZ (ŠPA)



ĐOKOVIĆ (SRB/2) - ALMAGRO (ŠPA)

6:1, 4:6, 7:5

MADRID (Ž), osmina finala, tabela

(5.439.000 evrov, pesek)



KERBER (NEM/1) - BOUCHARD (KAN)



KUZNECOVA (RUS/8) - VANG (KIT)

6:4, 7:5

MLADENOVIC (FRA/14) - DODIN (FRA)



CIRSTEA (ROM) - DOI (JAP)



VANDEWEGHE (ZDA) - SUAREZ NAV. (ŠPA)



HALEP (ROM/3) - STOSUR (AVS/16)



BERTENS (NIZ) - BEGU (ROM)



SEVASTOVA (LAT) - ARRUABERRENA (ŠPA)

7:5, 6:2

Mitja Lisjak