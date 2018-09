Đoković in Čilić gladko v četrtfinale

Ko so 23. avgusta opravili žreb za Odprto prvenstvo ZDA, so vsi pričakovali četrtfinalno klasiko med Novakom Đokovićem in Rogerjem Federerjem. Srb je odpravil Joaa Souso s 6:3, 6:4 in 6:3 po dveh urah.

29-letni Portugalec ni imel nobene možnosti za presenečenje na stadionu Arthurja Asha. "Nole" je bil zbran od prve igre naprej. Želel je hitro končati obračun, saj ga v sredo v večernem sporedu zelo verjetno čaka velik test proti Federerju. Poklical je tudi pomoč fizioterapevta in se med vsakim odmorom hladil z ledom, saj se je vročina vrnila v New York po malce hladnejšem koncu tedna.

V prvem krogu ga je zdelala vročina, a se je rešil proti Martonu Fucsovicu v štirih nizih. Tudi proti Tennysu Sandgrenu ni blestel, v soboto pa je zmlel Richarda Gasqueta in nakazal formo, ki ga je popeljala do zmage v Wimbledonu in tudi na mastersu v Cincinnatiju.

Sousa je v prvem nizu izgubil servis v tretji in deveti igri. Đoković je bil zanesljiv na svoj začetni udarec. Nezbran je bil le v tretji igri drugega niza, ko je brez dobljene točke oddal servis. Sousa je povedel z 2:1, a se je Srb takoj pobral in izenačil na 2:2, v deseti igri pa unovčil preveč napak Portugalca. Tretji niz je odločil brejk v osmi igri.

Statistika Đoković

Sousa

Prvi servis (%) 67 54 Asi 9 4 Dvojne napake 1 5 Neizsiljene napake 18 28 Winnerji 23 21 Osvojene točke 88 67 Osv. točke na mreži 8/11 8/12 Priložnosti za brejk 5/6 1/1



"Končni izid ne pove vsega, saj vsekakor ni bilo lahko. Predvsem v drugem nizu sem imel težave. Servis je deloval zelo dobro, to je bilo ključno. Skušal sem si pripraviti prostor za zaključek točke s forhendom in v ključnih trenutkih mi je kar dobro uspelo," je bil zadovoljen zmagovalec zadnjega grand slama sezone v letih 2011 in 2015.

Nišikori bo znova izzval Čilića

V sredo bo na sporedu ponovitev finala izpred štirih let, ko je Marin Čilić v treh nizih ugnal Keija Nišikorija. Hrvat, ki se je v 3. krogu potil do 2.22 zjutraj po lokalnem času proti avstralskemu najstniku Alexu De Minaurju, je premagal Davida Goffina s 7:6, 6:2 in 6:4 po dveh urah in pol.

Na začetku obračuna na stadionu Louisa Armstronga favorizirani Čilić ni našel pravega ritma. V uvodni igri je izgubil začetni udarec. Goffin je zadržal prednost do do 5:4, ko je serviral za prvi niz. V odločilnem trenutku je Hrvat prišel do brejka in nato dobil še podaljšano igro z 8:6. V nadaljevanju se je Čilić sprostil, Belgijec pa je imel bolečine v ramenu in ni imel nobenih možnosti za preobrat.

"Ključen je bil prvi niz, ko sem igral dobro v podaljšani igri. Goffin je imel težave s servisom in v nadaljevanju sem imel lažje delo. Dobro sem se počutil po maratonu v soboto. Zdaj me čaka Nišikori. Zelo dobro se poznava in mislim, da imam lepe možnosti za polfinale," je bil zadovoljen Čilić.

John Millman se je prvič v karieri uvrstil v osmino finala turnirja za grand slam, v večernem sporedu pa ga čaka Roger Federer. 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je navdušil proti Nicku Kyrgiosu.

Marija Šarapova je dobila vseh 22 obračunov večernega sporeda na stadionu Arthurja Asha. Vse tri obračune je odigrala pod reflektorji in tudi danes se bo s Carlo Suarez Navarro pomerila ob 1.00.

Keysova oddala le štiri igre

V sijajni formi je Madison Keys. Lanska finalistka je na uvodnem obračunu na stadionu Louisa Armstronga odpravila Dominiko Cibulkovo s 6:1 in 6:3. Američanka je servirala šest asov in zadela 25 "winnerjev". Razmerje v osvojenih točkah je bilo 67:41. Slovakinji ni uspelo ponoviti odlične sobotne predstave, ko je izločila wimbledonsko zmagovalko Angelique Kerber.

