Đoković še sam ne ve, kdaj bo naslednjič prijel za lopar

Beograjčan noče veliko razmišljati o prihodnosti

13. julij 2017 ob 10:38

Wimbledon - MMC RTV SLO/STA

Srbski tenisač Novak Đoković je pred pomembno prelomnico v svoji karieri. Prvič do zdaj se srečuje s težjo poškodbo, ki mu lahko prepreči celo nadaljevanje kariere.

Kot pravi sam, so bolečine v komolcu, zaradi katerih je moral predati dvoboj v Wimbledonu, tako hude, da je vprašanje, kdaj in kje se bo vrnil na igrišča.

Zdravljenje je edina pot

"V resnici me komolec boli že vsaj leto in pol. Že na začetku Wimbledona sem imel težave z njim, količina dvobojev pa je stanje poslabšala. Vsak dan je huje, pred dvobojem z Berdychom sem bil dve uri in pol ne terapiji, vendar mi ni pomagala. Približno pol ure sem še zdržal bolečino, nato pa je ta postala neznosna," je dejal Đoković. "Najslabše je pri določenih udarcih, kot sta servis in forehand," je nadaljeval in dodal: "Za športnika, posebej pa v individualnem športu, je zdravljenje edina pot. Hudo je, ker trenutno igram svoj najboljši tenis v zadnjih desetih mesecih."

Noče veliko razmišljati o prihodnosti

"Pogovoriti se hočem s specialisti, tako kot to delam že vsaj leto dni, in skupaj ugotoviti, kaj je najbolje za moje telo. Hočem trajno rešitev," je še povedal Beograjčan in zaključil: "Nočem veliko razmišljati o prihodnosti, ključni so dnevi, ki jih živim. Vsekakor je vse skupaj zelo neugodno, a menim, da ima vsaka stvar v življenju svoj pomen." Đoković je trenutno na četrtem mestu ATP-lestvice, ob daljšem premoru, se pravi koncu sezone, pa lahko izgubi celo mesto med prvo deseterico na svetu.

