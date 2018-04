Đoković spet trenira z Marianom Vajdo

Nadal čaka Bedeneta ali kvalifikanta

14. april 2018 ob 11:43

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Čeprav se je peščena sezona že začela, bo tretji letošnji teniški turnir serije tisoč v Monte Carlu tradicionalni uvod v obdobje na tej podlagi. Naslov bo branil Rafael Nadal.

31-letni Španec je turnir v kneževini osvojil že desetkrat, osemkrat zapored med leti 2005 in 2012. Nadal je prvi favorit tudi tokrat. V prvem krogu je prost, v drugem pa se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja med Aljažem Bedenetom in kvalifikantom.

Roger Federer se je tudi letos odločil, da na pesku ne bo nastopil. Na igrišča se bo vrnil junija, ko se začnejo turnirji na travi.

Za veliko pozornosti v Monte Carlu je poskrbel Novak Đoković, ki se je na treningu pojavil z nekdanjim trenerjem in tvorcem njegovih največjih uspehov Marianom Vajdo. Ali gre za enkratno ali dolgoročno sodelovanje, Đoković ni povedal. Srb se je po slabem začetku sezone razšel s trenerjema Radekom Štepanekom in Andreem Agassijem.

Đoković, ki je na turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju izpadel v prvem krogu, ni imel sreče z žrebom. V prvem krogu ga sicer čaka kvalifikant, potencialni nasprotniki v naslednjih krogih pa so Borna Čorić, Dominic Thiem in v četrtfinalu Nadal.

Turnir se bo začel v nedeljo.

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1.000

MONTE CARLO, 1. krog, tabela

(4.872.105 evrov, pesek)



NADAL (ŠPA/1) prost



BEDENE (SLO) - kvalifikant



KOKKINAKIS (GRČ) - HAČANOV (RUS)



MANNARINO (FRA/16) - SIMON (FRA)



ĐOKOVIĆ (SRB/9) - kvalifikant



ČORIĆ (HRV) - BENNETEAU (FRA)



RUBLJOV (RUS) - HAASE (NIZ)



THIEM (AVT/5) prost

DIMITROV (BLG/3) prost



KRAJINOVIĆ (SRB) - LORENZI (ITA)



SANDGREN (ZDA) - KOHLSCHREIBER (NEM)



RAMOS VIN. (ŠPA/15) - DONALDSON (ZDA)



BAUTISTA A. (ŠPA/11) - GOJOWCZYK (NEM)



PAIRE (FRA) - LOPEZ (ŠPA)



SHAPOVALOV (KAN) - kvalifikant



GOFFIN (BEL/6) prost

POUILLE (FRA/7) prost



M. ZVEREV (NEM) - AUGER ALIASSIME (KAN)



GASQUET (FRA) - kvalifikant



SCHWARTZMAN (ARG/10) - PELLA (ARG)



FOGNINI (ITA/13) - kvalifikant



SUGITA (JAP) - STRUFF (NEM)



MULLER (LUK) - kvalifikant



A. ZVEREV (NEM/3) prost

CARRENO BUSTA (ŠPA/8) prost



EDMUND (VB) - DOLGOPOLOV (UKR)



FUCSOVICS (MAD) - MEDVEDEV (RUS)



BERDYCH (ČEŠ/12) - NIŠIKORI (JAP)



RAONIC (KAN/14) - CATARINA (MON)



DŽUMHUR (BIH) - kvalifikant



CUEVAS (URU) - VERDASCO (ŠPA)



ČILIĆ (HRV/2) prost

