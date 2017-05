Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković za seboj nima najboljše sezone. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Đoković sprejel šok terapijo: razšel se je z vsemi trenerji

5. maj 2017 ob 13:01

Beograd - MMC RTV SLO

Novak Đoković se je odločil, da se razide s celotnim trenerskim štabom. Drugi igralec na lestvici ATP bo do nadaljnjega igral brez trenerja.

Ekipo je že decembra po treh letih sodelovanja zapustil Boris Becker, zdaj pa se je 29-letni Đoković odločil, da se preneha sodelovati s celotno ekipo. Zmagovalca 12 turnirjev za grand slam tako zapuščajo trener Marian Vajda (ki je z Đokovićem sodeloval praktično vso kariero), kondicijski trener Phil Gritsch in fizioterapevt Miljan Amanović.

Đoković se je vsem zahvalil in izpostavil: "Večno jim bom hvaležen za prijateljstvo, profesionalizem in da so delali v skladu z mojimi cilji. Brez njihove podpore in pomoči ne bi nikoli dosegel tega, kar sem, a čutil sem, da potrebujem spremembo."

Spet želi najti zmagovalno iskrico

"Moja kariera je ves čas napredovala, zdaj sem prvič na točki, ko ne gre vse po mojih željah. Želim najti pot na vrh, želim se vrniti še močnejši. Sem lovec, moj največji cilj je, da na igrišču spet najdem zmagovalno iskrico," je prepričan Đoković, ki je še dodal, da verjame, da bo prav ta šok terapija ključ do vrnitve v zmagovalno formo.

S. J.