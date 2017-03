Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković je po razočaranju in zgodnjem izpadu na OP Avstralije dosegel pomembno zmago za svojo samozavest. Foto: Reuters Sorodne novice Federerja presenetil 116. igralec sveta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Đoković v teniški poslastici ugnal Del Potra

Dvoboj traja skoraj tri ure

2. marec 2017 ob 08:50

Acapulco - MMC RTV SLO

Novak Đoković je v izjemni teniški predstavi v 2. krogu turnirja v Acapulcu s 4:6, 6:4, 6:4 premagal Juana Martina del Potra in se mu tako vsaj deloma oddolžil za poraz na olimpijskih igrah v Riu.

Argentinec je imel v odločilnem nizu že prednosti za brejk in vodstvo s 4:3, toda Đoković je na koncu spet spomnil na začetek lanske sezone, ko je bil nepremagljiva številka ena. Srb je v zadnjih treh igrah po ogorčenem boju dvakrat odvzel servis Del Potru in končal dvoboj s smešem po dveh urah in 39 minutah igre.

Ob nabito polnem teniškem stadionu v Acapulcu in genialnih potezah obeh igralcev je dvoboj bolj spominjal na finale turnirja za grand slamkot na drugi krog turnirja serije 500. Del Potro, tradicionalno neugoden tekmec za Đokovića, je Srba prebijal z izjemnimi forhendi, ki so v povprečju leteli s hitrostjo 145 km/h. Za primerjavo: povprečna hitrost Đokovićevih forhendov je bila 122 km/h.

Del Potro je prvi niz dobil po 46 minutah. Argentinec je prvi odvzel servis Srbu za vodstvo s 3:2, vendar mu je Đoković vrnil z enako mero že v naslednji igri. Odločitev je padla v deveti igri, ko si je Del Potro spet priigral žogico za brejk in jo tudi izkoristil. V drugem nizu je Đoković vodil že s 5:2, a je Argentinec znižal na 5:4. V naslednji igri je spet pokleknil na svoj servis in po uri in 46 minutah je bil izid izenačen na 1:1.

V psihološko napetem zadnjem nizu je bil Đoković bolj zbran pri odločilnih točkah. V osmi igri je izkoristil ključno priložnost za brejk , nato odserviral na ničli, v zadnji igri pa je izkoristil drugo zaključno žogo.

Težko delo čaka Noleta tudi v četrtfinalu, kjer bo njegov nasprotnik Nick Kyrgios. Avstralec je že premagal tako Rogerja Federerja kot Rafaela Nadala. Z Đokovićem bo igral prvič.

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 500

ACAPULCO, osmina finala, tabela

(1.491.310 am. dolarjev, trda podlaga)



ĐOKOVIĆ (SRB/1) - DEL POTRO (ARG)

4:6, 6:4, 6:4

KYRGIOS (AVS/6) - YOUNG (ZDA)

6:2, 6:4

THIEM (AVT/4) - MANNARINO (FRA)

7:5, 6:3

QUERREY (ZDA) - GOFFIN (BEL/5)

6:2, 6:3

JOHNSON (ZDA) - ESCOBEDO (ZDA)

7:6, 6:3

ČILIĆ (HRV/3) - ČORIĆ (HRV)

6:3, 2:6, 6:3

NIŠIOKA (JAP) - THOMPSON (AVS)

6:4, 3:6, 6:0

NADAL (ŠPA/2) - LORENZI (ITA)

6:1, 6:1

R. K.