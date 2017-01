Đoković z roba poraza do finala Dohe

V finalu Pertha Francija in ZDA

6. januar 2017 ob 18:36

Doha - MMC RTV SLO

Srbski tenisač Novak Đoković je v polfinalu Dohe s 4:6, 7:6 in 6:3 premagal Španca Fernanda Verdasca.

Doković je v podaljšani igri drugega niza Verdascu ubranil skupaj pet zaključnih žog, od tega štiri zapored, nato pa niz dobil z 9:7. Srb je v tretjem nizu prišel do odločilnega brejka v peti igri.

Đoković, ki v katarski prestolnici brani naslov, se bo v finalu pomeril z zmagovalcem dvoboja med Škotom Andyjem Murrayjem in Čehom Tomašom Berdychom.

Francija drugi finalist

Francija pa je druga finalistka Hopmanovega pokala. V odločilni igri mešanih dvojic sta Kristina Mladenović-Richard Gasquet s 4:2 in 4:2 ukanila švicarsko kombinacijo Roger Federer-Belinda Benčič. Že prej so si finale v skupini B zagotovile ZDA, ki so dobile vse tri dvoboje proti Avstraliji, Španiji in Češki.

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 250



DOHA

(1.334.270 am. dolarjev, trda podlaga)



Polfinale:

MURRAY (VB/1) - BERDYCH (ČEŠ/3)



ĐOKOVIĆ (SRB/2) - VERDASCO (ŠPA)

4:6, 7:6 (7), 6:3

ČENAJ

(505.730 am. dolarjev, trda podlaga)



Četrtfinale, tabela:

MEDVEDEV (RUS) - KOVALIK (SLK)

6:1, 6:4



SELA (IZR) - RAMOS VINOLAS (ŠPA/3)

7:5, 6:4



PAIRE (FRA/5) - BEDENE (VB)

6:3, 6:0



BAUTISTA A. (ŠPA/2) - JUŽNI (RUS/7)

2:6, 6:4, 6:4

BRISBANE

(1.000.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Polfinale:

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - SVITOLINA (UKR/6)

6:2, 6:4



CORNET (FRA) - MUGURUZA (ŠPA/4)

4:1, b. b.

AUCKLAND

(250.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Polfinale:

DAVIS (ZDA) - OSTAPENKO (LAT/7)

4:6, 6:4, 4:1, b. b.

KONJUH (HRV/8) - GÖRGES (NEM)

6:3, 4:6, 6:3

HOPMANOV POKAL



PERTH



Skupina A



ŠVICA - FRANCIJA 1:2

Federer - Gasquet 6:1, 6:4

Bencic - Mladenovic 4:6, 6:2, 3:6

Federer/Bencic -

Gasquet/Mladenovic 2:4, 2:4

Lestvica: FRANCIJA * 3 3 0 7:2 3 ŠVICA 3 2 1 6:3 2 NEMČIJA 3 1 2 4:5 1 VELIKA BRITANIJA 3 0 3 1:8 0 * - v finalu

A. V.