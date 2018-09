Đoković zaokrožil sanjsko poletje in s 14. grand slamom ujel Samprasa

Del Potro ni uspel ponoviti uspeha iz leta 2009

9. september 2018 ob 22:15,

zadnji poseg: 10. september 2018 ob 01:38

New York - MMC RTV SLO

Novak Đoković je v finalu zadnjega grand slama sezone v New Yorku premagal Juana Martina del Potra s 6:3, 7:6 in 6:3. Srb je osvojil drugi zaporedni turnir velike četverice in jih ima skupaj že 14. Na tretjem mestu večne lestvice se je izenačil s Petom Samprasom.

31-letni Beograjčan je bil na igriščih Flushing Meadowsa najboljši že leta 2011 in 2015. V uvodnih dveh obračunih je izgubil niz proti Martonu Fucsovicsu in Tennysu Sandgrenu. Vročina v uvodnih dneh turnirja ga je zdelala. V zadnjih petih dvobojih ni oddal niti niza več. Gladko je odpravil Richarda Gasqueta, Joaa Souso, Johna Millmana, Keija Nišikorija in tudi del Potro je bil nemočen. Do konca leta ne bo branil nobenih točk na lestvici ATP in lahko se zgodi, da konča leto na prvem mestu.

Po operaciji komolca na začetku leta je pravo formo ujel julija, ko je četrtič osvojil Wimbledon, nato pa je dopolnil zlati masters z zmago nad Rogerjem Federerjem v Cincinnatiju. V New Yorku je kar petkrat izgubil finalni obračun in to ga loči od vodilnih na večni lestvici grand slamov. Federer ima 20 prestižnik lovorik, Rafael Nadal, ki je po poškodbi kolena izpadel v polfinalu, pa 17.

Đoković unovčil edino priložnost za brejk

Argentinec je finale pod zaprto streho na stadionu Arthurja Asha začel odločno. Prvo igro na svoj servis je dobil brez izgubljene točke, forhend je deloval brezhibno. V tretji igri je dobil uvodni dve točki, vendar se je Đoković rešil po 0/30 in povedel z 2:1. Odločilna je bila osma igra, ko je del Potro zapravil prednost 40/0. Srb je začel prevladovati v dolgih izmenjavah, po 37 minutah igre si je priigral edino priložnost za brejk in jo po zgrešenem forhendu Argentinca tudi unovčil. V deveti igri je zaključil uvodni niz po 43 minutah.

Preporod "DelPa" sredi drugega niza

Zalet je "Nole" prenesel v drugi niz, ko si je že v prvi igri priigral dve priložnosti za brejk, vendar se je del Potro še uspel rešiti. V tretji igri nato ni bilo več rešitve. Đoković sploh ni več delal neizsiljenih napak, odlično je vračal servise in si priigral vodstvo s 3:1. Zdelo se je že, da je del Potro v izgubljenem položaju. V šesti igri drugega niza je Đoković prvič malce popustil. Po vodstvu s 30/15 je naredil dve napaki. Tretji igralec sveta ni uspel unovčiti prve priložnosti za odvzem servisa, zgrešil je forhend paralelo. Đoković je nato naredil dve neizsiljeni napaki s forhendom in argentinski navijači so se razveselili izenačenja na 3:3.

"Nole" dobil maratonsko osmo igro in tudi "tie-break"

Sedmo igro je del Potro dobil brez oddane točke. Izjemno napeta je bila osma igra, ki je trajala kar 20 minut! Đoković je rešil tri priložnosti za brejk in izenačil na 4:4, tenisača sta odigrala 22 točk. Odločala je podaljšana igra, kjer je "DelPo" povedel s 3:1, nato pa osvojil le še točko. Pri izidu 4:4 je dva forhenda zapored poslal v stranski avt in Đoković je po dveh urah in 17 minutah povedel z 2:0 v nizih.

Srb ni dovolil preobrata

V četrti igri tretjega niza je del Potro izgubil začetni udarec in vse je kazalo, da je v popolnoma izgubljenem položaju. Vrnil se je že v peti igri in na krilih glasnih navijačev celo izenačil na 3:3. V osmi igri je znova naredil preveč napak, Đoković pa v ključnih trenutkih ni poklonil nobene točke. V deveti igri je zaključil obračun s "smashem". Padel je na tla in se nato objel s prijateljem pri mreži. Moški finale je bil vsekakor odigran v zelo športnem vzdušju, organizatorji so bili srečni po škandalu v ženskem finalu.

Na trenutke kar nogometno vzdušje

"Na začetku leta sem imel operacijo komolca in takrat sem se zavedal, kaj vse je moral prestati del Potro. Ko stvari ne gredo po načrtih, potrebuješ ob sebi ekipo in podporo družine. Veliko je bilo argentinskih in srbskih navijačev. Imel sem občutek, da smo na nogometni tekmi. Upal sem, da bo Sampras prišel na finale. Bil je moj idol in upam, da se kmalu vidiva," je razmišljal Đoković. Pokal mu je predal legendarni John McEnroe.

Del Potro se je vrnil na veliko sceno

29-letni del Potro je leta 2009 spisal neverjetno zgodbo v New Yorku. V polfinalu je prepustil Nadalu le šest iger, nato pa je v epskem finalu ugnal Federerja v petih nizih. Vse do danes je čakal na nov nastop v finalu grand slama. Imel je skupno kar štiri operacije na obeh zapestjih, zato je kljub porazu lahko zelo zadovoljen.

"Vesel sem, da sem znova zaigral v finalu. Vesel sem za Novaka, sva dolgoletna prijatelja. Zaslužil si je ta naslov. Nikoli se nisem predal, ko sem prestal vse operacije zapestja. Po devetih letih sem se vrnil v finalu mojega najljubšega turnirja. Ponosen sem na ta dosežek," je poudaril del Potro, ki je potočil nekaj solz in tudi v govoru na podelitvi pokalov je imel cmok v grlu.

NEW YORK, finale (M)

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)



ĐOKOVIĆ (SRB/6) - DEL POTRO (ARG/3)

6:3, 7:6 (4), 6:3





Statistika Del Potro

Đoković

Prvi servis (%) 64 63 Asi 6 1 Dvojne napake 1 2 Neizsiljene napake 47 38 Winnerji 31 31 Osvojene točke 96 110 Osv. točke na mreži 12/17 27/36 Priložnosti za brejk 2/6 4/7



Zmagovalci Odprtega prvenstva ZDA v zadnjih 20 letih:

1998 Patrick Rafter

1999 Andre Agassi

2000 Marat Safin

2001 Lleyton Hewitt

2002 Pete Sampras

2003 Andy Roddick

2004 Roger Federer

2005 Roger Federer

2006 Roger Federer

2007 Roger Federer

2008 Roger Federer

2009 Juan Martin del Potro

2010 Rafael Nadal

2011 Novak Đoković

2012 Andy Murray

2013 Rafael Nadal

2014 Marin Čilić

2015 Novak Đoković

2016 Stan Wawrinka

2017 Rafael Nadal

2018 Novak Đoković



Dvojice (Ž), finale:

BARTY/VANDEWEGHE (AVS/ZDA/13) - BABOS/MLADENOVIC (MAD/FRA/2)

3:6, 7:6 (2), 7:6 (6)

A. G.