Branilca naslova Novak Đoković in Angelique Kerber sta prinesla prestižna pokala na žreb. Foto: Reuters Roger Federer je spočit in pripravljen na nove izzive. 17. nosilec bo imel od 3. kroga naprej zelo zahtevne tekmece. Foto: Reuters Andy Murray je že petkrat izgubil v finalu uvodnega grand slama sezone. Kar štirikrat ga je ugnal Đoković. Foto: Reuters Rafael Nadal, ki je leta 2009 v finalu premagal Federerja, se bo v 1. krogu srečal z zmagovalcem avgustovskega challengerja v Portorožu Florianom Mayerjem. Foto: Reuters Trener Patrick Mouratoglou je prepričan, da Serena Williams še ni rekla zadnje besede. Američanka ima v zbirki že 22 turnirjev za grand slam. Foto: Reuters

Đokovića za uvod čaka Verdasco, neugoden žreb tudi za Sereno

Murray in Federer bi se lahko srečala v četrtfinalu

13. januar 2017 ob 02:47

Melbourne - MMC RTV SLO

V Melbournu so izrebali pare za uvodni grand slam sezone, ki se začenja v ponedeljek. Novak Đoković in Serena Willians, ki lovita sedmi naslov, bosta imela za začetek neugodna tekmeca.

Direktor Odprtega prvenstva Avstralije Craig Tiley je na žrebu najprej pozdravil branilca naslova Angelique Kerber in Đokovića, ki sta že ves teden trenirala v Melbournu.

Rod Laver Arena je Srbova dnevna soba. Zmagal je v letih 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 in 2016. V zadnjih šestih letih ga je premagal le Stan Wawrinka v nepozabnem četrtfinalem marationu leta 2014, ko je Švicar nato v finalu odpravil še Rafaela Nadala.

Đoković se bo v 1. krogu pomeril s Fernandom Verdascom, ki je leta 2009 v Melbournu igral v polfinalu proti Nadalu in izgubil po petih urah in 14 minutah epskega boja. Lani se je Verdasco oddolžil Nadalu za poraz in ga premagal že v uvodnem krogu v petih nizih, a je bil popolnoma izčrpan in je izpadel v 2. krogu proti Dudiju Seli. Predlani je Đoković ugnal Verdasca s 7:6, 6:3 in 6:4 na osrednjem igrišču v 3. krogu.

Grigor Dimitrov je prejšnji teden dobil turnir v Brisbanu, Bolgar je v spodnji polovici žreba in bi se lahko že v osmini finala srečal z Đokovićem.

Murray - Federer v četrtfinalu?

Roger Federer se je vrnil na Hopmanovem pokalu prejšnji teden, potem ko je počival v drugi polovici lanskega leta. Na lestvici ATP je nazadoval na 17. mesto. 35-letni Švicar, ki je štirikrat dvignil pokal v Melbourne (zadnjič leta 2010), se bo najprej srečal s kvalifikantom, že v 3. krogu pa ga zelo verjetno čaka Tomaš Berdych.

V tem delu žreba je tudi prvi igralec sveta Andy Murray. Prva ovira za Škota bo Ukrajinec Ilija Marčenko. V četrtfinalu bi se lahko srečal s Federerjem, če bosta oba uspešna v prvem tednu. V zgornji polovici žreba je tudi Wawrinka.

Najstnica Benciceva bo izzvala Sereno

Zelo neugoden žreb ima Serena Williams, ki se bo najprej pomerila z Belindo Bencic. 19-letna Švicarka je ena izmed najbolj talentiranih igralk na svetu. Pred letom dni je bila že na 7. mestu lestvice WTA, a je imela lani veliko težav s poškodbami in je padla na 43. mesto. V spodnjem delu žreba sta tudi Agnieszka Radwanska in Karolina Pliškova.

Kerberjeva še lovi pravo formo

35-letna Serena je lani v napetem finalu izgubila proti Kerberjevi, ki pa na začetku letošnjega leta ni v pravi formi. V Sydneyju je ta teden izgubila že uvodni obračun proti Rusinji Darji Kasatkini s 6:7 in 2:6. Nemka je lani v 1. krogu rešila zaključno žogo proti Japonki Misaki Doi v podaljšani igri drugega niza, nato pa je stopnjevala formo in se veselila prve zmage na turnirjih za grand slam. Tudi nadaljevanje leta je bilo sijajno, saj se je prebila tudi v finale Wimbledona in olimpijskih iger v Riu de Janeiru, dobila pa je zadnji grand slam sezone v New Yorku.

V posamični konkurenci brez Slovencev

Vsi slovenski tenisaći so izpadli že v kvalifikacijah. V drugi krog se je prebil le Blaž Kavčič. Najvišje uvrščena slovenska igralka Polona Hercog je zaradi vnetja slepiča na prisilnem počitku.

MELBOURNE, 1. krog (M), tabela

(11.222.625 am. dolarjev, trda podlaga)

MURRAY (BV/1) - MARČENKO (UKR)

LU (TJV) - kvalifikant

DE MINAUR (AVS) - G. MELZER (AVT)

QUERREY (ZDA/31) - HALYS (FRA)

ISNER (ZDA/19) - KRAVČUK (RUS)

GARCIA LOPEZ (ŠPA) - M. ZVEREV (NEM)

JAZIRI (TUN) - kvalifikant

POUILLE (FRA/16) - kvalifikant

BERDYCH (ČEŠ/10) - kvalifikant

HARRISON (ZDA) - MAHUT (FRA)

kvalifikant - kvalifikant

FEDERER (ŠVI/17) - kvalifikant

RAMOS VINOLAS (ŠPA/26) - kvalifikant

GRANOLLERS (ŠPA) - SELA (IZR)

ALMAGRO (ŠPA) - CHARDY (FRA)

NIŠIKORI (JAP/5) - KUZNECOV (RUS)

WAWRINKA (ŠVI/4) - KLIŽAN (SLK)

DELBONIS (ARG) - JOHNSON (ZDA)

DUCKWORTH (AVS) - LORENZI (ITA)

TROICKI (SRB/29) - DŽUMHUR (BiH)

CUEVAS (URU/22) - SCHWARTZMAN (ARG)

DARCIS (BEL) - GROTH (AVS)

MATHIEU (FRA) - SEPPI (ITA)

KYRGIOS (AVS/14) - ELIAS (POR)

TSONGA (FRA/12) - MONTEIRO (BRA)

LAJOVIĆ (SRB) - ROBERT (fRA)

HAČANOV (RUS) - MANNARINO (FRA)

SOCK (ZDA/23) - HERBERT (FRA)

TOMIC (AVS/27) - BELLUCCI (BRA)

ESTRELLA BURGOS (DOM) - BEDENE (SLO)

BAGNIS (VB) - EVANS (VB)

ČILIĆ (HRV/7) - JANOWICZ (POL)

MONFILS (FRA/6) - VESELY (ČEŠ)

DOLGOPOLOV (UKR) - ČORIĆ (HRV)

YOUNG (ZDA) - kvalifikant

KOHLSCHREIBER (NEM/32) - BASILAŠVILI (GRU)

A. ZVEREV (NEM/24) - HAASE (NIZ)

KUKUŠKIN (KAZ) - kvalifikant

JUŽNI (RUS) - BAGHDATIS (CIP)

NADAL (ŠPA/9) - MAYER (NEM)

BAUTISTA AGUT (ŠPA/13) - PELLA (ARG)

NIŠIOKA (JAP) - kvalifikant

MEDVEDEV (RUS) - kvalifikant

FERRER (ŠPA/21) - JASIKA (AVS)

SIMON (FRA/25) - MMOH (ZDA)

DONALDSON (ZDA) - DUTRA SILVA (BRA)

MULLER (LUKS) - FRITZ (ZDA)

RAONIĆ (KAN/3) - BROWN (NEM)

THIEM (AVS/8) - STRUFF (NEM)

THOMSPON (AVS) - SOUSA (POR)

HAAS (NEM) - PAIRE (FRA)

F. LOPEZ (ŠPA/28) - FOGNINI (ITA)

KARLOVIĆ (HRV/20) - ZEBALLOS (ARG)

PAVLAŠEK (ČEŠ) - WHITTINGTON (AVS)

TURSUNOV (RUS) - kvalifikant

GOFFIN (BEL/11) - kvalifikant

DIMITROV (BLG/15) - O'CONNELL (AVS)

ČUNG (KOR) - OLIVO (ARG)

ALBOT (MOL) - BERLOCQ (ARG)

GASQUET (FRA/18) - kvalifikant

CARRENO BUSTA (ŠPA/30) - kvalifikant

EDMUND (VB) - GIRALDO (KOL)

ISTOMIN (UZB) - kvalifikant

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - VERDASCO (ŠPA)

MELBOURNE, 1. krog (Ž), tabela

(11.222.625 am. dolarjev, trda podlaga)

KERBER (NEM/1) - CURENKO (UKR)

WITTHÖFT (NEM) - kvalifikantka

KR. PLIŠKOVA (ČEŠ) - GOLUBIĆ (ŠVI)

BEGU (ROM/27) - ŠVEDOVA (KAZ)

KASATKINA (RUS/23) - PENG (KIT)

CHIRICO (ZDA) - BOUCHARD (KAN)

PARMENTIER (FRA) - DOI (JAP)

VINCI (ITA/15) - VANDEWEGHE (ZDA)

SUAREZ NAVARRO (ŠPA/10) - CEPELOVA (SLK)

HROMAČEVA (RUS) - CIRSTEA (ROM)

RISKE (ZDA) - BRENGLE (ZDA)

S. DŽANG (KIT/20) - kvalifikantka

SEVASTOVA (LAT/32) - HIBINO (JAP)

KUCOVA (SLK) - McHALE (ZDA)

CRAWFORD (ZDA) - DAVIS (ZDA)

MUGURUZA (ŠPA/7) - ERAKOVIC (NZL)

HALEP (ROM/4) - ROGERS (ZDA)

BARTY (AVS) - BECK (NEM)

AIAVA (AVS) - kvalifikantka

PUIG (PRT/29) - TIG (ROM)

BERTENS (NIZ/19) - LEPCHENKO (ZDA)

DUAN (KIT) - kvalifikantka

NARA (JAP) - kvalifikantka

V. WILLIAMS (ZDA/13) - KOZLOVA (UKR)

SVITOLINA (UKR/11) - VOSKOBOJEVA (UKR)

SCHIAVONE (ITA) - kvalifikantka

KING (ZDA) - kvalifikantka

PAVLJUČENKOVA (RUS/24) - RODINA (RUS)

SIEGEMUND (NEM/26) - JANKOVIĆ (SRB)

SINIAKOVA (ČEŠ) - GÖRGES (NEM)

TATIŠVILI (ZDA) - FOURLIS (AVS)

KUZNECOVA (RUS/8) - DUQUE MARINO (KOL)

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - SAORRIBES TORMO (ŠPA)

NICULESCU (ROM) - kvalifikantka

OSTAPENKO (LAT) - kvalifikantka

PUTINCEVA (KAZ/31) - ARRUABARRENA (ŠPA)

GAVRILOVA (AVS/22) - BROADY (VB)

KONJUH (HRV) - MLADENOVIC (FRA)

KOVINIĆ (ČG) - DŽENG (KIT)

BACSINSZKY (ŠVI/12) - GIORGI (ITA)

VESNINA (RUS/14) - kvalifikantka

MINELLA (LUKS) - LINETTE (POL)

LARSSON (ŠVE) - kvalifikantka

STOSUR (AVS/18) - WATSON (VB)

CORNET (FRA/28) - GEORGES (FRA)

SAKKARI (GRČ) - KONTAVEIT (EST)

LUČIĆ BARONI (HRV) - VANG (KIT)

A. RADWANSKA (POL/3) - PIRONKOVA (BLG)

CIBULKOVA (SLK/6) - ALLERTOVA (ČEŠ)

KNAPP (ITA) - HSIEH (TJV)

ERRANI (ITA) - OZAKI (JAP)

MAKAROVA (RUS/30) - ALEKSANDROVA (RUS)

WOZNIACKI (DAN/17) - RODIONOVA (AVS)

VEKIĆ (HRV) - CABRERA (AVS)

KUMKUM (TJS) - OSAKA (JAP)

KONTA (VB/9) - FLIPKENS (BEL)

STRYCOVA (ČEŠ/16) - kvalifikantka

DAY (ZDA) - PETKOVIĆ (NEM)

BÜYÜKAKCAY (TUR) - DODIN (FRA)

GARCIA (FRA/21) - K. BONDARENKO (UKR)

BABOS (MAD) - GIBBS (ZDA)

FALCONI (ZDA) - HAN (KIT)

WICKMAYER (BEL) - ŠAFAROVA (ČEŠ)

S. WILLIAMS (ZDA/2) - BENCIC (ŠVI)

A. G.