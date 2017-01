Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković v Melbournu naskakuje sedmi naslov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Đokoviću Istomin povzroča veliko sivih las

Ćetrti dan za zdaj brez presenečenj

19. januar 2017 ob 07:45,

zadnji poseg: 19. januar 2017 ob 08:05

Melbourne - MMC RTV SLO

117. igralec sveta Denis Istomin je v Melbournu proti Novaku Đokoviću dobil prvi niz in imel v drugem dve priložnosti za vodstvo 2:0, toda branilec naslova ju je ubranil in napreduje proti 3. krogu.

Trenutni izid je 6:7, 7:5 in 6:2. Poteka četrti niz, v katerem je imel Istomin prednosti za brejk , a se je drugi nosilec vrnil.



Đoković je v podaljšani igri prvega niza vodil s 4:1 in imel dve priložnosti za osvojitev niza, a je Uzbekistanec po uri in 28 minutah dobil tie break z 10:8.

V drugem nizu sta oba tenisača zanesljivo držala svoj servis, vse do izida 5:4, ko je Istomin na servis Đokovića prišel do prednosti 40:15. Srb se je rešil, kar se je izkazalo za prelomen trenutek dvoboja. V enajsti igri je drugič na srečanju odvzel servis nasprotniku in po dveh urah in pol izenačil na 1:1. Tretji niz je po dveh brejkih odšel zanesljivo na stran Srba.

več sledi ...

Moški, 2. krog, spodnji del tabele:

MONFILS (FRA/6) - DOLGOPOLOV (UKR)



KOHLSCHREIBER (NEM/32) - YOUNG (ZDA)

7:5, 6:3, 6:0

A. ZVEREV (NEM/24) - TIAFOE (ZDA)



NADAL (ŠPA/9) - BAGHDATIS (CIP)



BAUTISTA AGUT (ŠPA/13) - NIŠIOKA (JAP)

6:2, 6:3, 6:3

FERRER (ŠPA/21) - ESCOBEDO (ZDA)

2:6, 6:4, 6:4, 6:2

SIMON (FRA/25) - DUTRA SILVA (BRA)

6:4, 6:1, 6:1

RAONIĆ (KAN/3) - MULLER (LUKS)

6:3, 6:4, 7:6 (4)



THIEM (AVT/8) - THOMPSON (AVS)



PAIRE (FRA) - FOGNINI (ITA)



KARLOVIĆ (HRV/20) - WHITTINGTON (AVS)



GOFFIN (BEL/11) - ŠTEPANEK (ČEŠ)

6:4, 6:0, 6:3

DIMITROV (BLG/15) - ČUNG (KOR)

1:6, 6:4, 6:4, 6:4

GASQUET (FRA/18) - BERLOCQ (ARG)

6:1, 6:1, 6:1

CARRENO BUSTA (ŠPA/30) - EDMUND (VB)

6:2, 6:4, 6:2

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - ISTOMIN (UZB)

6:7 (8), 7:5, 6:2, -:-

Ženske, 2. kro, spodnji del tabele:

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - BLINKOVA (RUS)

6:0, 6:2

OSTAPENKO (LAT) - PUTINCEVA (KAZ/31)

6:3, 6:1

GAVRILOVA (AVS/22) - KONJUH (HRV)



BACSINSZKY (ŠVI/12) - KOVINIĆ (ČG)



VESNINA (RUS/14) - MINELLA (LUKS)

6:3, 6:3

BRADY (ZDA) - WATSON (VB)

2:6, 7:6 (3), 10:8

CORNET (FRA/28) - SAKKARI (GRČ)



RADWANSKA (POL/3) - LUČIĆ BARONI (HRV)



CIBULKOVA (SLK/6) - HSIEH (TJV)

6:4, 7:6 (8)

MAKAROVA (RUS/30) - ERRANI (ITA)

6:2, 3:2, b.b.

WOZNIACKI (DAN/17) - VEKIĆ (HRV)

6:1, 6:3

KONTA (VB/9) - OSAKA (JAP)

6:4, 6:2

STRYCOVA (ČEŠ/16) - PETKOVIĆ (NEM)

6:0, 7:5

GARCIA (FRA/21) - DODIN (FRA)

6:7 (3), 6:4, 6:4

GIBBS (ZDA) - FALCONI (ZDA)



S. WILLIAMS (ZDA/2) - ŠAFAROVA (ČEŠ)

R. K.