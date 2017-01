Dolenec "prisilil" Mačkovška, da je zabijal lepe gole

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Marko Bezjak, ob odsotnosti Uroša Zormana prvi slovenski organizator igre na letošnjem svetovnem prvenstvu, je dobro razigraval soigralce. Če je na začetku še bolj redko pogledal proti golu, je tekmo končal s štirimi zadetki. Foto: EPA VIDEO Angola korak držala le pr... Sorodne novice Angola pričakovano le generalka za težje tekmece Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

12. januar 2017 ob 18:33

Metz - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Slovenija je svoj osmi nastop na SP-jih odprla z visoko zmago nad Angolo (42 golov na SP-jh ni zabila še nikomur), po kateri pa seveda ni razloga za evforijo.

"Ni slabo, ni pa to neki strašen pokazatelj forme. Dobro je, da smo začeli z zmago in da je v ekipi pozitivno vzdušje. Zdaj bomo malo pogledali preostale tekme v naši skupini in se sprostili pred naslednjo tekmo," je po zmagi Slovenije v Metzu z 42:25 povedal vratar Matevž Skok, ki je v prvem polčasu zbral deset obramb.

"Nismo nori, da bi zmago nad Angolo poveličevali, za nadaljevanje prvenstva pa je vendarle pomembna zaradi boljšega vzdušja znotraj ekipe. Najpomembneje je, da smo dobro odprli turnir in se pri tem nismo pretirano utrudili, ob tem pa smo se tudi izognili morebitnim poškodbam," je povedal selektor Veselin Vujović, ki je na začetku na igrišče poslal udarno sedmerico: vratar Skok, Janc in Cingesar na obeh krilih, Bezjak na sredini, Gaber na črti in na zunanjih položajih Dolenec in Mačkovšek.

Organizator igre Marko Bezjak sprva ni pogledoval proti golu: "Hotel sem že na začetku čim bolj razigrati soigralce in mislim, da mi je to kar dobro uspevalo. Na začetku prvega polčasa tako nisem bil nevaren za gol."

Gol Angole je rešetal Borut Mačkovšek in iz devetih poskusov zadel osemkrat: "Zadovoljen sem s svojo igro. Najpomembneje je, da smo prebili uvodni led. Na začetku smo imeli nekaj težav, Angolci so nas malce presenetili s streli od daleč in podajami na krožnega napadalca, a jim je že po dvajsetih minutah povsem pošla sapa zaradi našega širšega nabora kakovostnih igralcev."

Tudi Vujović je pohvalil Mačkovška: "Zelo sem vesel, da je bil izbran za igralca tekme, čeprav ga je z nekaj odličnimi podajami za atraktivne gole v to nekako celo prisilil Dolenec. To ima občinstvo rado. Si pa Mačkovšek to zasluži. Tudi preostali so dali svoj delež. Kolikor se je dalo, smo bili motivirani do konca, tako da smo zadovoljni s prvo tekmo."

Slovenska reprezentanca je zgrešila le 12-krat in bila v strelih skoraj 80-odstotna. Naredila je le devet tehničnih napak. Vujovič je skoraj vsem namenil enako časa na igrišču, edini, ki je igral več kot 40 minut, je bil Mačkovšek, Gaber, ki je tekmo začel, je bil na igrišču le dvanajst minut.

T. O.