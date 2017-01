Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Rokometaši Slovenije so z 32:30 premagali Katar in se uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva, kjer jih v četrtek ob 20.45 čakajo gostitelji Francozi. Foto: Reuters Jure Dolenec je bil najboljši igralec tekme proti Katarju. Foto: Reuters

Dolenec priznal, da se je v zadnji minuti malce tresel

Igrati s Francozi bo - sanjsko

24. januar 2017 ob 23:14

Pariz - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

"Prvih petnajst minut drugega polčasa je bila poezija. Katarce smo spravljali v obup. Ne vem pa, kaj se je dogajalo na koncu," je po uvrstitvi Slovenije v polfinale SP-ja povedal Jure Dolenec.

Dolenec, ki so ga razglasili za igralca tekme, meni, da je tekma potekala po precej podobnem scenariju kot tista v osmini finala: "Bilo je malo podobno kot proti Rusom, le da v manjši meri. Začeli smo dobro, dobro organizirali napade. Na koncu polčasa smo Katarcem pustili, da se vrnejo v igro, saj bi lahko vodili za šest ali sedem golov. Prvih petnajst minut drugega polčasa je bila poeztija. Katarce smo spravljali v obup. Ne vem pa, kaj se je dogajalo na koncu. V zadnji minuti sem se že malo tresel."

Šest jih ima že izkušnje iz polfinala SP-ja

Nagrada za izjemne predstave v Franciji ne bi mogla biti lepša. V polfinalu bo namreč Slovenija igrala s "strašnimi" Francozi, prvimi favoriti turnirja: "Vsak si želi v Bercyju igrati polfinale proti Francozom. A smo drugačna ekipa kot pred štirimi leti v Španiji. Šest nas je že doživelo polfinale svetovnega prvenstva. Veselje danes ni bilo tako evforično kot v Španiji. Upam, da nam je ostalo še dovolj dinamita za naslednje tekme."

Naredili tisto, kar so se dogovorili

Miha Zarabec, ki je že v prvem polčasu razigral slovensko ekipo, je za TV Slovenija povedal, da je bilo pred tekmo nekaj pritiska, ki pa so ga Slovenci obrnili sebi v prid: "Bil je pozitiven pritisk. To je vendarle četrtfinale SP-ja. Kar smo se dogovorili v garderobi, smo dobro izpeljali, čeprav smo imeli nekaj črnih minut. Bili smo veliko boljši od Katarja. Dobro smo se pripravili nanj in se zasluženo uvrstili v polfinale."

"Taki pač smo"

Kaj pa se je dogajalo v zadnjih petih minutah? "Bili smo že malo evforični, saj smo bili na pragu zgodovinskega uspeha. Nekako so se nam zatresle roke. A vse smo imeli še vedno pod kontrolo. Mogoče smo tekmo naredili malo zanimivo. Taki pač smo. A vseeno, stopili smo skupaj in dokazali, da smo odlična ekipa. Vsa čast vsem!"

Izkušnja, ki je nihče ne bo pozabil

Tudi Zarabec komaj čaka, da bo Slovenija v četrtek v polfinalu igrala s Francijo: "To so sanje vsakogar. Vsak rokometaš živi za takšen trenutek. Veselim se te tekme. Ne bomo pod pritiskom, oni so gostitelji. Ko smo sproščeni, smo še boljši! To bo izkušnja, ki je ne bo nihče pozabil."

VIDEO Analiza Branka Tamšeta po tekmi Slovenija - Katar

VIDEO Dolenec in Zarabec po zmagi nad Katarjem

VIDEO Zadnji dve minuti tekme Slovenija - Katar

T. O.