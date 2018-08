Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec se pripravlja na sezono, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v Areju. Foto: BoBo Grega Koštomaj je zadovoljen s trenutnim stanjem svoje varovanke. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Dolg post bo Ilka prekinila v Južni Ameriki

V Čilu bo do 21. septembra

13. avgust 2018 ob 14:34

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Ilka Štuhec bo prihodnji teden odšla na priprave v Čile. Občutki pred odhodom so zelo dobri, po izpuščeni sezoni se že veseli prvih tekem. Ene se bo udeležila tudi v sklopu priprav v Južni Ameriki.

Po operaciji kolena, ki jo je opravila oktobra lani v Švici, se Ilka Štuhec v zadnjih mesecih v celoti posveča pripravam na vrnitev v smučarsko karavano. Tačas veliko trenira, bila je tudi že na pripravah na Stelviu, vmes pa najde tudi kakšen trenutek za "normalne poletne dejavnosti".

V Južno Ameriko s popolno ekipo

Zadovoljna je s telesno pripravljenostjo, od priprav v Čilu, kjer bo z ekipo od 20. avgusta do 21. septembra, pa pričakuje, da se bodo vsi skupaj imeli "ful fajn, tako kot vedno". S kondicijsko pripravljenostjo Štuhčeve je zadovoljen tudi njen trener Grega Koštomaj, ki ima tudi sam pred pripravami v Čilu pozitivne občutke. Tja bodo z njima odpotovali še kineziologinja Anja Šešum, novi serviser Aleš Sopotnik in mama Štuhčeve, Darja Črnko.

Snežne treninge v Čilu so načrtovali tako, da bodo najprej opravili bolj tehnične treninge v El Coloradu, kjer bodo prvi teden sami, nato se bodo družili z drugimi ekipami, med drugimi s kanadsko žensko smučarsko ekipo. V drugi polovici priprav se selijo v La Parvo, kjer se bodo poskušali bolj posvetiti hitrim disciplinam, je načrte razkril Koštomaj.

V Čilu ugodne snežne razmere

Vmes se bodo udeležili še tekme, zato da prekinejo Ilkin "dolgi post", je dodal Koštomaj, ki je glede aktualnih snežnih razmer v Čilu zadovoljen. "Upam, da nas bo pričakala zima. Po informacijah, ki jih imam, obratujejo vsa smučišča, vse proge, tako da naj ne bi imeli prevelikih težav."

Tekmovalni program še ni točno določen, je pa Štuhčeva poudarila, da so, kot vedno doslej, prioriteta hitre discipline. O udeležbi na prvi tekmi nove tekmovalne sezone, ki se bo začela 27. in 28. oktobra v Söldnu, v ekipi Štuhčeve ne razmišljajo.

Za sabo ima že 50 dni snežnega treninga

Sicer pa ima Štuhčeva, odkar se je po poškodbi in operaciji vrnila na treninge, za sabo že okoli 50 dni treninga na snegu. Operirano koleno je v redu, nove so le brazgotine na nogi, medtem ko drugo koleno po njenih besedah ves čas "opozarja, da ima neko zgodovino za sabo", čemur so tudi prilagodili treninge.

Štuhčeva ostaja zvesta švicarskemu proizvajalcu smuči Stöckli, s katerim je dosegla največje uspehe, 13 stopničk, od tega sedem zmag v svetovnem pokalu, in se veselila dveh malih kristalnih globusov v smuku in kombinaciji in naslova svetovne smukaške prvakinje. Kot je dejala, se s smučmi Stöckli počuti "odlično kot vedno" in ne vidi razlogov za menjavo. Z novim serviserjem, ki ima po njenih besedah precej več izkušenj, preverjajo manjše detajle, večjih drugih preverjanj in testiranj pa ni in jih tudi ne načrtuje.

