Dolga lista manjkajočih za Eurobasket

Pri Slovencih manjka Zoran Dragić

21. avgust 2017 ob 09:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odpovedi Giannisa Antetokounmpa in Miloša Teodosića sta le zadnji v dolgi vrsti, ki bosta močno osiromašili evropsko košarkarsko prvenstvo. Na listi manjkajočih je več kot 35 košarkarjev.

Nekateri so se reprezentančno dokončno upokojili (Parker, Spanulis), nekateri so evropsko prvenstvo odpovedali iz osebnih razlogov, nekateri so poškodovani. Med najbolj oslabljenimi bodo srbski košarkarji, pri katerih bodo manjkali prvi organizator igre Miloš Teodosić, NBA-jevca Nemanja Bjelica in Nikola Jokić ter prvi center Miroslav Raduljica.

Brez številnih pomembnih igralcev bodo tudi Francozi, Španci, Grki, Hrvati, Italijani ...

Slovenci so za evropsko prvenstvo ostali brez Zorana Dragića. Poglejmo podrobneje seznam tistih, ki jih na prihajajočem evropskem prvenstvu ne bo.

Francija:

Gobert

Causeur

Batum

Parker

Pietrus

Španija:

Fernandez

Ibaka

Mirotić

Llull

Reyes

Srbija:

Jokić

Bjelica

Raduljica

Teodosić

Italija:

Gallinari

Bargnani

Gentile

Grčija:

Antetokounmpo

Koufos

Turčija:

Ilyasova

Asik

Kanter

Češka:

Vesely

Balvin

Poljska:

Gortat

Lampe

Ukrajina:

Len

Fesenko

Hrvaška:

Bilan

Tomić

Zubac

Žižić

Hezonja

Slovenija:

Z. Dragić

Litva:

Jankunas

Sabonis

Belgija:

Lojeski

Nemčija:

Zirbes

Pleiss

R. K.