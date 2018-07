Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Marcel Rodman je bil dolga leta nepogrešljiv del slovenske izbrane vrste in tudi njen kapetan. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Dolgoletni kapetan risov Marcel Rodman končal kariero

Slovo z mislijo na očeta

30. julij 2018 ob 07:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Marcel Rodman je končal bogato hokejsko kariero. Nazadnje je igral za nemškega drugoligaša Tölzer Löwen, za Slovenijo pa na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Eden najboljših slovenskih hokejistov zadnjega desetletja in pol je profesionalno pot začel na domačih Jesenicah leta 2001, hitro pa je postal tudi pomemben člen slovenske izbrane vrste. Zbral je številne nastope na svetovnih prvenstvih, bil dolgo tudi njen kapetan, za krono kariere v dresu Slovenije pa ima tudi dva olimpijska nastopa - leta 2014 v Sočiju in letos v Južni Koreji.

"Po 17 letih profesionalnega hokeja je čas še za kaj drugega. Vesel sem, da dem imel uspešno kariero, veliko sem dosegel in rad bi se zahvalil vsakemu soigralcu, vsakemu trenerju, s katerimi sem sodeloval," je ob slovesu povedal Marcel Rodman in se spomnil očeta, ki je najzaslužnejši, da se je zapisal hokeju:

"Še posebej velika zahvala gre mojemu očetu, ki me je vključil v ta čudovit šport in ki mi je stal ob strani v mojih otroških in najstniških letih in me izoblikoval v športnika. Veliko prezgodaj sem ga izgubil, a vem, da me spremlja od nekje tam zgoraj."

36-letni Marcel Rodman je igral za Jesenice, Gradec, Krefeld, Dunaj, KAC, Medveščak in za nemške ekipe Bietigheim Steelers, Schwenninger Wild Wings, Dresden ter Tölzer Löwen.

Za Slovenijo je od leta 2001 nastopil na 14 članskih svetovnih prvenstvih, štirih olimpijskih kvalifikacijskih turnirjih in dveh OI, na 184 tekmah pa je dosegel 40 golov.

Hokejska zveza Slovenije je Marcelu Rodmanu hvaležna za njegov prispevek k reprezentanci: "Hvala ti Marcel, za vse nastope v dresu risov in vse, kar si doslej dal slovenskemu hokeju! Verjamemo, da se tvoja hokejska zgodba tu ne končuje in začenjaš pisati le njeno novo poglavje."

T. O.