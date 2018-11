Domača zakladnica

Slovenska rokometna šola med najboljšimi na stari celini

10. november 2018 ob 12:43

Velenje - MMC RTV SLO

Če si lahko nesramno bogati pariški velikan PSG privošči večino igralcev, ki jih poželi, je realnost slovenskih rokometnih klubov popolnoma drugačna. Klubi se tako večinoma odločajo za črpanje iz lastnih rokometnih šol in na ta način poskušajo držati stik z drugimi, bogatejšimi klubi.

"Menimo, da je model vzgoje lastnih igralcev, ki jim dodajamo največje talente iz drugih delov Slovenije in sosednjih držav, dolgoročno vzdržen, če želimo na dolgi rok držati stik z bogatimi evropskimi klubi, ki so zaradi ogromnih vlaganj države in davčnih ugodnosti, ki jih podeljujejo sponzorjem, sposobni sestaviti veliko večji proračun, kot smo ga mi," pravi Janez Gams, direktor rokometnega kluba Gorenje.

Slovenska rokometna šola velja za eno boljših v Evropi. To dokazujejo uspehi mlajših selekcij, ki se v zadnjih letih redno uvrščajo na najvišja mesta, tako na evropskih kot svetovnih prvenstvih. Navsezadnje so Slovenci aktualni evropski prvaki v mladinski kategoriji, generacija z Blažem Jancem na čelu, je bila svetovni podprvak pred dvema letoma. Ne smemo pozabiti niti generacij Mihe Zarabca, Jureta Dolenca, pa še prej generacij Uroša Zormana, Matjaža Brumna in drugih, ki so se iz velikih tekmovanj redno vračali s kolajnami.

Potencial med mladimi prepoznavajo tudi v Velenju. Prav vzgoji igralcev v zadnjem obdobju v RK-ju Gorenje Velenje namenjamo največji poudarek. "V Velenju in okolici je izjemno veliko število otrok, ki trenirajo rokomet in mini rokomet. Lahko se pohvalimo, da je teh otrok zdaj že krepko čez 400. Naš primarni cilj je, da vsem tem otrokom omogočimo najboljše mogoče pogoje za njihov igralski in človeški napredek," nadaljuje Gams.

Pomen vzgoje domačih igralcev

Za Trimo Trebnje je vzgoja domačih igralcev še nujnejša, kot za nekatere večje slovenske klube. Roman Šavrič, nekdanji igralec, reprezentant, zdaj sekretar kluba in vodja mladinskih selekcij, spregovori še o drugih aspektih vzgoje domačih igralcev: "Pomen vzgoje domačih igralcev je večplasten. En vidik je normalno funkcioniranje kluba tudi v kriznih časih. Prav tako prinese zanimanje in podporo lokalnega okolja, ki je veliko večje ob dejstvu, da je večina igralcev vzgojena v klubu. Seveda klub pridobi tudi dodatne reference ob prestopih najboljših igralcev v večje klube in pa posledično tudi lažje rekrutiranje novih trenerjev. Finančni vidik prestopov tudi ni zanemarljiv, je pa manjši, kot bi si recimo zaslužili. Nekaj igralcev, ki pa niso dosegli vrha v članski ekipi (zaradi študija in posvečanju poklicni karieri), pa je čas in igranje v klubu spoštovalo in nam zdaj vračajo s svojo (vidno) vlogo v družbi."

Izbor najboljših med najboljšimi

V nadaljevanju smo pripravili izbor najboljših igralcev, ki so bili vzgojeni v šolah rokometnega kluba Gorenje Velenje in Trimo Trebnje in sestavljajo najboljšo sedmerico.

Gorenje Velenje

Levo krilo: Sebastjan Sovič, nekdanji slovenski reprezentant, večino kariere preživel v Velenju.

Levi zunanji: Iztok Puc, nekdanji hrvaški in slovenski reprezentant. Dobitnik olimpijskega zlata (Atlanta 1996).

Srednji zunanji: Borut Plaskan, nekdanji slovenski reprezentant, večino kariere igralec Velenja.

Desni zunanji: Vid Kavtičnik, slovenski reprezentant, udeleženec olimpijskih iger.

Desno krilo: Mario Šoštarič, slovenski reprezentant, trenutno član Pick Szegeda.

Krožni napadalec: Marko Oštir, nekdanji slovenski reprezentant, evropski prvak s Celjem leta 2004.

Vratar: Matevž Skok, slovenski reprezentant. Trenutno igralec Sportinga iz Lizbone.

Trimo Trebnje

Levo krilo: Jure Sušin, nekdanji reprezentant.

Levi zunanji: Sebastian Skube, nekdanji reprezentant. Trenutno igralec Bjerringbro-Silkeborga.

Srednji zunanji: Miha Zarabec, slovenski reprezentant, član nemškega Kiela.

Desni zunanji: Boštjan Hribar, nekdanji reprezentant.

Desno krilo: Roman Šavrič, nekdanji reprezentant, član reprezentance na OI 2000 v Sydneyju.

Krožni napadalec: Kristjan Horžen, mladinski reprezentant, član Celja.

Vratar: Klemen Ferlin, slovenski reprezentant, član Celja.

Morda se že danes pojavi kakšen nov mladenič, ki bi lahko premešal zgornji seznam. Poglejte tekmo med Gorenjem in Trimom iz Trebnjega na drugem programu ob 17. uri. In še vprašanje za vas. Kdo bi po vašem mnenju zmagal v boju najboljših postav Gorenja in Trima?

1. NLB LIGA, 9. krog, Sobota ob 17.00:

GORENJE VELENJE – TRIMO TREBNJE

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

Ob 19.00:

DOBOVA – URBANSCAPE LOKA

Ob 20.30:

KOPER 2013 – KRKA

CELJE PIV. LAŠKO – JERUZALEM ORMOŽ

34:28 (18:13)

Jurečič 7, Razgor 6 (4), Ovniček, Accambray in Bećiri po 3; Žuran 9, Vujović 5.

MARIBOR BRANIK – SVIŠ IVANČNA GORICA

32:30 (18:10)

Sok 9, Jerebie 6, Đurica 18 obramb; Knez 7.

RIKO RIBNICA – DOL TKI HRASTNIK

32:25 (17:11)

Vujačić 8, Horvat 5; Koprivc 6.

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 9 8 0 1 16 RIKO RIBNICA 9 7 2 0 16 GORENJE VELENJE 8 5 1 2 11 MARIBOR BRANIK 9 5 1 3 11 KRKA 8 4 1 3 9 URBANSCAPE LOKA 8 4 0 4 8 KOPER 2013 8 3 1 4 7 TRIMO TREBNJE 8 3 1 4 7 JERUZALEM ORMOŽ 9 3 0 6 6 DOBOVA 8 3 0 5 6 DOL TKI HRASTNIK 9 1 1 7 3 SVIŠ IVANČNA GORICA 9 1 0 8 2

Anže Kotnik, Televizija Slovenija