Domen bi zaradi nedeljskega finala na prost dan najraje skakal

Skakalci imajo na novoletni turneji štirih skakalnic edini prost dan. Ob polovici se je karavana tudi preselila iz Nemčije v Avstrijo, kjer bo tretja tekma v sredo v Innsbrucku.

Na nedeljski tekmi v Garmisch-Partenkirchnu je bil najboljši Slovenec Domen Prevc. 17-letni mladenič, ki vodi v svetovnem pokalu, je s petim mestom izboljšal najboljšo uvrstitev na prestižnem tekmovanju. Pred tem je bil njegov najboljši izid šesto mesto lani iz Bischofshofna. Zaradi slabšega nastopa v Oberstdorfu, kjer je zasedel 26. mesto, je izgubil možnosti za boj za zlatega orla. V skupni razvrstitvi turneje je zdaj 12.

Domen je zadovoljen z rezultatom iz Garmisch-Partenkirchna, z izjemo poskusnega pa s skoki v nemškem olimpijskem mestu ni, zato bi prost dan raje izkoristil za trening na skakalnici: "Tudi skoki so bili veliko boljši, ne samo rezultat, kot v Oberstdorfu. Malo me žre finalni skok, ker so se pojavile stare napake, in ni bilo, kot bi si želel. V teh dneh se ni dogajalo nič posebnega, ko sem malce izgubil občutke. Morda sem le glavo malo bolj odklopil od skokov, to je bilo pa to. Skokov glede na to, koliko časa preživimo na skakalnici, smo naredili zelo malo. Jaz bi najraje kar skakal. Kot pravim, finalni skok me žre in bi šel najraje kar skakat. A moram odklopiti glavo."

Peter mora biti potrpežljiv

Iz nemškega olimpijskega mesta so se skakalci preselili v avstrijsko, v Innsbruck, kjer je lani zmagal Peter Prevc. Najboljši skakalec lanske zime je dobil lani zadnje tri tekme na turneji in tudi dvignil zlatega orla. Trenutno je na devetem mestu najbolje uvrščeni Slovenec. Po turbulentnem začetku sezone, ko se po dveh padcih ni znašel, je zdaj ujel konstantno pripravljenost. Na nemškem delu turneje je bil deseti in 11.

Čeprav je bil v Oberstdorfu zelo vesel, ko je vidno olajšan po skokih tudi stisnil pest, pa je priznal, da je potihoma upal, da bo hitreje dvigal formo, da bo že v Garmisch-Partenkirchnu dodajal metre in kakovost k skokom: "Treba je biti potrpežljiv. Po Oberstdorfu sem bil zadovoljen, saj sem v primerjavi z Engelbergom storil korak naprej, fiksiral sem se okrog deseterice. Tukaj pa mi ni uspelo narediti koraka naprej in zato nisem tako zadovoljen."

15. je v seštevku turneje tretji izmed bratov Prevc Cene, ki je v Oberstdorfu, ko je bil najboljši Slovenec, z osmim mestom dosegel izid kariere. Cene je ob bratih tudi edini Slovenec, ki ima na turneji v seštevku štiri skoke. Jurij Tepeš ga je v Garmisch-Partenkirchnu po dobrem nastopu v Oberstdorfu polomil, je pa zato na drugi tekmi v finale po dolgem času prišel Jernej Damjan, ki je peti Slovenec z osvojenimi točkami v tej sezoni.

"Domen je prikazal lepše, boljše skoke, a ima še določene rezerve. Peter je okrog desetega mesta, za zdaj je to tako, a sezona je še dolga, najprej še dve tekmi novoletne turneje. Borili se bomo, drugega nam ne preostane. Malo več sem v finalu pričakoval od Ceneta, a ko je vse na kupu, delaš napake in ni tiste uvrstitve. Čestital pa bi Jerneju za prve točke po več kot letu in pol. Želje so, da že na naslednji tekmi v Innsbrucku v finale pridemo z vsaj enim fantom več, a treba bo počakati. Naslednja postaja je Innsbruck, gremo naprej. Jutri bodo fantje imeli prosto, ker smo vsak dan na skakalnici. Ekipa do konca novoletne turneje ostaja nespremenjena," je želje za nadaljevanje razkril Goran Janus.

Stoch in Kraft povsem skupaj

Po lani osvojenem zlatem orlu tokrat Slovenija nima skakalca, ki bi bil kandidat za skupno zmago na turneji. Obeta se zanimiv troboj. Stefan Kraft, ki je turnejo osvojil pred dvema letoma, na letošnji pa je zmagal v Oberstdorfu, je majico vodilnega prepustil Kamilu Stochu, a ima vsega 0,8 točke zaostanka. Kraft je sicer doma povsem blizu Bischofshofna, kjer se bo v petek končala turneja. Nedeljski zmagovalec Daniel Andre Tande se je Poljaku približal na 6,6 točke. Norvežan je tudi v skupnem seštevku kar precej zmanjšal zaostanek za Domnom Prevcem, ki pred najbližjim zasledovalcem ohranja 58 točk naskoka.

Stoch je v karieri tako rekoč osvojil že vse. Ima dve zlati olimpijski medalji, bil je tudi že svetovni prvak, v vitrino pa je pospravil tudi veliki kristalni globus. Ob zlatem orlu mu manjkajo le še lovorike v poletih. 29-letni skakalec iz Zakopan je bil na obe tekmah turneje drugi. Znova je povsem v vrhu, kamor se je vrnil po okrevanju po poškodbi kolena. Kot je dejal, se s pritiskom, ki ga prvo mesto prinaša, ne obremenjuje. Vesel je, da je med najboljšimi, zanj pa je, kot pravi, najpomembneje, da v nastopih uživa.

SPORED, torek ob 14.00:

Innsbruck, kvalifikacije

Sreda ob 14.00:

Innsbruck, tretja tekma turneje



Četrtek ob 16.45:

Bischofshofen, kvalifikacije



Petek ob 16.45:

Bischofshofen, četrta tekma turneje

Vrstni red v novoletni turneji (2/4): 1. K. STOCH POL 591,2 2. S. KRAFT AVT 590,4 3. D. A. TANDE NOR 584,6 4. M. EISENBICHLER NEM 572,0 5. P. ZYLA POL 570,0 6. M. HAYBÖCK AVT 561,5 7. M. FETTNER AVT 554,4 8. M. KOT POL 548,5 9. P. PREVC SLO 545,0 10. S. LEYHE NEM 538,2 ... 12. D. PREVC SLO 533,2 15. C. PREVC SLO 528,2 27. J. TEPEŠ SLO 397,0 31. J. DAMJAN SLO 359,6 52. A. SEMENIČ SLO 103,0 SKUPNI VRSTNI RED Po deveti tekmi (od 27): 1. D. PREVC SLO 590 točk 2. D. A. TANDE NOR 532 3. S. KRAFT AVT 491 4. K. STOCH POL 483 5. M. EISENBICH. NEM 359 6. M. KOT POL 343 7. M. HAYBÖCK AVT 329 8. M. FETTNER AVT 328 9. S. FREUND NEM 309 10. A. KOFLER AVT 248 11. P. PREVC SLO 190 ... 23. J. TEPEŠ SLO 86 28. C. PREVC SLO 42 49. J. DAMJAN SLO 2



