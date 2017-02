Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 42 glasov Ocenite to novico! Domen Prevc bo 18. let dopolnil junija. Foto: BoBo VIDEO Schlierenzauer: Domen je... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Domen bo v Oberstdorfu poletel v nov svet

V petek ob 18. uri kvalifikacije s prenosom na MMC-ju

2. februar 2017 ob 10:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Smučarji skakalci bodo pred azijsko turnejo, ki ji sledi svetovno prvenstvo, opravili še s poleti v Oberstdorfu. Na letalnici bo prvič nastopil tudi 17-letni Domen Prevc.

"Že lani sem malce namigoval, da bi šel letet, a je bilo vendarle treba počakati še eno leto," je po tekmi v Willingenu povedal Domen Prevc. Nepisano pravilo sicer pravi, da naj skakalci do dopolnjenega 18. leta na letalnici ne bi nastopali, vendar glede na to, da je Domen Prevc že dve leti zelo uspešen v svetovnem pokalu, je bila takšna odločitev trenerja Gorana Janusa pričakovana.

V petek bo Športni SOS odgovarjal na vprašanja o smučarskih skokih in poletih. Vprašanja lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



Z odobravanjem so jo sprejeli tudi Domnovi kolegi in tekmeci. Domen Prevc bo eden redkih, ki so slast letenja okusili še pred 18. rojstnim dnem. Praznoval ga bo 4. junija. Trener Janus mu je željo uresničil tudi zato, ker letalnica v Oberstdorfu spada med manjše tovrstne naprave. "Jaz temu pravim, da je malce večja kot Willingen. Tudi sam sem tam dostikrat skakal, tako da jo poznam in upam, da bo vse v redu," je povedal Janus.

"Na letalnico te trenerji ne spustijo, zato ker si premlad, ampak ker si premalo izkušen. Na letalnico je treba iti umirjeno in z glavo. Verjamem, da si je Domen že nabral dovolj izkušenj," je povedal aktualni svetovni prvak v poletih in Domnov brat Peter Prevc, ki je bil ob debiju na letalnici že polnoleten. Prav tako ga je doživel v Oberstdorfu. "Odpre se ti nov svet. Skakalnica je ogromna, veliko več se pozna, kaj delaš v zraku. Spomnim se, da mi tisto leto ni šlo najbolje," je povedal Peter Prevc.

Na istem prizorišču je z 18 leti prvič nastopil tudi Gregor Schlierenzauer in takoj zablestel. Postal je svetovni prvak v poletih. Zdaj pri 27 letih spada med starejše skakalce. "Mislim, da je Domen na dobri poti. Malo se mora še posvetiti psihološki pripravi. Za smučarske skoke je seveda dobro, da nastopajo tako stari kot mladi," je povedal Schlierenzauer.

Novica o Domnovem nastopu na letalnici je hitro zaokrožila tudi med njegovimi letošnjimi največjimi tekmeci. "To je lepo. Želim mu, da bi na letalnici užival, saj je tam popolnoma drugače kot na drugih skakalnicah," je povedal vodilni v svetovnem pokalu Kamil Stoch.

Poleti v Oberstdorfu se bodo začeli v petek ob 16. uri z dvema skokoma za trening. Kvalifikacije bodo ob 18. uri z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. Tekmi bosta v soboto in nedeljo.

Petek ob 16.00:

Trening

Ob 18.00:

Kvalifikacije



Sobota ob 14.45:

Poskusna serija

Ob 16.00:

Tekma



Nedelja ob 13.30:

Poskusna serija in kvalifikacije

Ob 15.00:

Tekma

R. K., Sara Oblak